Un adolescent de Batavia aux prises avec une tumeur au cerveau travaille à la certification EMT par le biais des pompiers – Shaw Local

Brice Worley est un battant qui refuse d’abandonner ses rêves.

Le lycéen de Batavia a reçu un diagnostic de tumeur au cerveau il y a trois ans, et après avoir été en rémission partielle pendant plus de deux ans, une nouvelle tumeur a été découverte en juin.

Pourtant, le jeune de 16 ans ne laisse pas son diagnostic l’empêcher de poursuivre son objectif de devenir technicien médical d’urgence. Le service d’incendie de Batavia travaille sur un programme spécialement conçu pour Brice qui lui permettra de suivre des cours de formation EMT et d’obtenir une certification dans un délai plus court.

Brice Worley, 16 ans, junior à Batavia High School, (au centre) s’entretient avec le pompier John Morris pendant que sa mère, Tami Wilson, regarde pendant une visite et un repas au poste de rue Wilson du service d’incendie de Batavia. Worley est né avec une tumeur au cerveau qui était en sommeil jusqu’en 2019. Il espère étudier pour devenir ambulancier. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

“Je voulais redonner”, a déclaré Brice à propos de la raison pour laquelle il voulait être EMT. «Je me souviens quand j’ai dû faire confiance aux ambulanciers quand j’ai dû monter à l’arrière d’une ambulance. Je veux vivre ça et que les gens me fassent confiance. Après avoir commencé à monter dans l’ambulance, j’ai pensé que ce serait un bon choix de carrière. Je suis bon avec les gens, donc je pense que je serais bon et je suis prêt à commencer l’entraînement.

Le service d’incendie de Batavia a récemment accueilli la famille de Brice pour un dîner afin que les membres du service puissent en savoir plus sur ses objectifs pour la formation EMT.

Le pompier Brian DiNicola, qui a travaillé avec la famille sur le développement d’un programme pour Brice, a déclaré que le département travaillait sur les détails pour le faire certifier.

Brice Worley, 16 ans, un junior à l’école secondaire de Batavia, fait le tour d’un moteur à la gare de Wilson Street du service d’incendie de Batavia. Worley est né avec une tumeur au cerveau qui était en sommeil jusqu’en 2019. Il espère étudier pour devenir ambulancier. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

“Nous travaillons toujours sur la logistique, peut-être une classe EMT abrégée”, a-t-il déclaré. « Ce n’est pas tout à fait terminé et nous en sommes encore à la première partie de l’étape de planification d’un programme personnalisé. Sa situation est peut-être plus difficile, mais nous verrons ce que nous pouvons faire pour l’accommoder. Mais c’est formidable pour lui et sa famille de voir ses objectifs et ses attentes être atteints.

La mère de Brice, Tami Wilson, s’est dite ravie de cette opportunité pour son fils.

“La façon dont je le vois, quelle expérience formidable pour lui”, a-t-elle déclaré. « Nous ne faisons que vivre la vie. Chaque jour, je remercie qu’il soit là. Vous ne savez jamais quand ils trouveront un remède. Ils peuvent nous dire que la tumeur va continuer à grossir, mais ils ne le savent pas. Il est un miracle.

Brice Worley, 16 ans, un junior à l’école secondaire de Batavia, fait le tour d’une ambulance à la gare de Wilson Street du service d’incendie de Batavia. Worley est né avec une tumeur au cerveau qui était en sommeil jusqu’en 2019. Il espère étudier pour devenir ambulancier. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Brice suit actuellement un traitement de chimiothérapie pour maintenir la stabilité de la nouvelle tumeur et lui donner la “meilleure qualité de vie possible”, a déclaré Wilson.

“Nos espoirs et nos prières sont de lui donner au moins trois ans de plus pour qu’il puisse obtenir son diplôme d’études secondaires et travailler”, a-t-elle déclaré. «Nous espérons qu’il suivra un programme et obtiendra une certification EMT afin qu’il puisse travailler. Il veut tellement travailler.

Le parcours de Brice contre le cancer a commencé à l’automne 2019 alors qu’il était élève de huitième année au Rotolo Middle School. Après que Wilson ait trouvé son fils effondré sur le sol, il a été transporté d’urgence à l’hôpital et diagnostiqué d’un accident vasculaire cérébral après que les médecins ont vu du sang dans son cerveau lors d’une IRM. Ses symptômes n’ont pas disparu et les médecins ont continué à voir du liquide dans son cerveau. On lui a diagnostiqué un astrocytome, qui est un type de tumeur au cerveau, après avoir subi d’autres tests.

La chimiothérapie et la radiothérapie ont tenu cette tumeur à distance. Cet été, une deuxième tumeur a été découverte. Wilson a déclaré que Brice avait gardé une attitude positive tout au long de l’épreuve, mais que le récent diagnostic était plus difficile à accepter pour lui au début.

“Pour la première fois [since the initial diagnosis], il y avait de la colère, nous étions tous les deux fous. Pendant quelques semaines, on a perdu un peu la foi et c’était l’enfer”, raconte-t-elle. “Mais son oncologue nous a dit récemment qu’elle était impressionnée par la façon dont il réagissait [to his current treatment]. Elle lui a dit de commencer à planifier son avenir.

Brice Worley, 16 ans, un junior au Batavia High School, partage un rire avec sa mère, Tami Wilson, dans la cuisine de leur maison de Batavia. Worley est né avec une tumeur au cerveau qui était en sommeil jusqu’en 2019. Il espère étudier pour devenir ambulancier. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Malgré son diagnostic, Brice a déclaré qu’il essayait de rester positif.

“J’ai appris à accepter que je vis avec [brain cancer],” il a dit. « J’essaie d’inspirer les autres. J’ai appris à l’honorer. Je l’accepte et m’en accommode. Mais en ce moment, je vis comme un jeune de 16 ans normal. Vous ne pouvez pas rester dans la tristesse.