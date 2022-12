Un adolescent de 19 ans meurt subitement d’une blessure par “morsure d’araignée” après s’être plaint au propriétaire d’une infestation dans un appartement

UN ADOLESCENT est décédé subitement après avoir déclaré avoir été mordu par une araignée – quelques semaines seulement après que des plaintes ont été déposées concernant une infestation dans son immeuble.

Harry Bolton, 19 ans, a été retrouvé mort par ses colocataires avec une blessure béante de la taille d’une pièce de 1 £ dans le dos.

Harry Bolton a été retrouvé mort après avoir dit à son ami qu’il ne se sentait pas bien à cause d’une morsure d’araignée Crédit : MEN Media

La mort du jeune de 19 ans est survenue des semaines après qu’un autre étudiant se soit plaint d’une infestation d’araignées Crédit : MEN Media

Quelques jours plus tôt, l’étudiant universitaire prometteur de deuxième année avait dit à un ami qu’il ne se sentait pas bien après avoir été mordu par une araignée et s’était rendu à A & E.

Et des semaines auparavant, d’autres personnes du complexe de logements étudiants de l’Université de Hull s’étaient plaintes à leur propriétaire d’une infestation d’araignées.

Une enquête a appris comment, le 7 octobre de l’année dernière, le colocataire de Harry s’est rendu compte qu’il n’avait pas répondu à un SMS.

Quand il est rentré du travail ce soir-là, lui et un autre colocataire ont frappé à la porte de Harry.

Les deux hommes n’ont reçu aucune réponse, alors ils ont téléphoné à la sécurité du site et ils sont descendus et ont défoncé sa porte.

La lumière était allumée et ils trouvèrent Harry allongé sur le dos sur son lit.

Ses yeux et sa bouche étaient ouverts et il était froid au toucher – et ils ont réalisé que sa poitrine ne bougeait pas.

Le groupe a frénétiquement appelé les services d’urgence, qui se sont précipités vers la maison partagée sur Chancellor’s Walk, Hull.

Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont confirmé que Harry ne respirait pas, n’avait pas de battement de cœur et l’ont tragiquement déclaré mort sur les lieux.

Mais, en l’examinant, ils ont remarqué une blessure béante de la taille d’un livre sterling sur son dos, qui semblait être infectée.

L’audience a appris comment, quatre jours plus tôt, Harry avait dit à un ami qu’une araignée l’avait mordu dans le dos et qu’il ne se sentait pas bien.

Son ami lui a suggéré d’aller à A&E, ce qu’il a fait – et est entré dans l’infirmerie royale de Hull cette nuit-là avec une température élevée et une fréquence cardiaque élevée.

Un échantillon de sang a été prélevé et aucun élément à haut risque n’a été détecté – bien qu’un autre test sanguin ait indiqué qu’il y avait une inflammation.

Mais Ben Rayer, consultant A&E à l’hôpital, a déclaré que ce n’était pas quelque chose qui serait signalé par les laboratoires comme une question de risque immédiat.

Aux premières heures du lendemain matin, Harry est sorti et le personnel de l’hôpital a déclaré qu’il n’avait aucune raison de croire que l’adolescent n’avait pas la capacité de le faire.

Quelques heures plus tard, c’était la dernière fois qu’Harry était vu par ses colocataires.

L’un d’entre eux, Kacper-Krysztof Zydron, a raconté à l’audience comment il avait subi une morsure d’araignée similaire deux mois auparavant.

S’il n’avait pas été mordu par un invertébré, peut-être une araignée, il ne serait pas mort à ce moment-là. C’est un cas incroyablement malheureux. Marques Paul

Il a dit que la morsure, qui était sur son cou, avait d’abord “fait un peu mal”, mais au bout de quelques jours, c’était si grave qu’il ne pouvait plus bouger son cou.

Kacper a déclaré qu’il était allé à A&E et qu’on lui avait dit de prendre du paracétamol, ce qui n’a pas fonctionné.

Il a ensuite parlé à ses parents et ils l’ont aidé à retirer le pus de l’infection, avant de téléphoner à son médecin généraliste et de demander des antibiotiques pour guérir la plaie et éliminer l’infection.

Le colocataire a ensuite envoyé un e-mail à Ashcourt Student Housing au sujet d’un problème avec les araignées et a envoyé une photo de suivi de l’une d’entre elles.

Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une araignée domestique commune et l’enquête a entendu une inspection par l’équipe de maintenance n’a trouvé aucune infestation.

Une clause du contrat de location stipulait également que les ravageurs de faible niveau

les intrusions étaient à la charge des locataires.

Après la mort d’Harry, une lutte antiparasitaire a été appelée pour la tranquillité d’esprit des locataires et une enquête a été réalisée.

Des pièges collants ont été disposés. Il a révélé qu’il y avait un nombre normal d’insectes dans la maison compte tenu de la période de l’année.

Le coroner Paul Marks a déterminé que la mort de Harry avait été causée par une septicémie, due à une infection pulmonaire aiguë, due à une blessure infectée au dos.

Il a dit : « S’il n’avait pas été mordu par un invertébré, peut-être un

araignée, il ne serait pas mort à ce moment-là. C’est incroyablement

cas malheureux. Il avait un avenir prometteur devant lui.”

Après sa mort, un site de collecte de fonds JustGiving a collecté plus de 1 600 £

à la mémoire de Harry pour Eczema Research.