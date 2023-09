Un adolescent de 19 ans est poignardé à mort en plein jour à Slough – alors que la police arrête deux hommes

Une enquête pour meurtre a été ouverte suite au décès d’un jeune de 19 ans à Slough plus tôt dans la journée.

Les flics ont été appelés à Hampden Road vers 11h20 suite à des informations selon lesquelles un adolescent avait été poignardé.

Un jeune de 19 ans a été poignardé à Slough plus tôt dans la journée

Les services d’ambulance sont également arrivés pour soigner l’homme, mais celui-ci est décédé tragiquement sur les lieux.

Deux hommes âgés de 19 et 21 ans ont été interpellés et sont actuellement en garde à vue.

Ses proches ont été informés et sont soutenus par des agents spécialement formés.

Le surintendant-détective Stuart Bosley, officier enquêteur principal, a déclaré : « Tragiquement, cet incident a coûté la vie à un jeune homme.

« Nous n’en sommes qu’aux tout premiers stades de notre enquête et essayons toujours d’établir toutes les circonstances. Il est très important que si vous disposez d’informations susceptibles d’aider notre enquête, vous nous contactiez le plus rapidement possible.

« Vos informations, aussi insignifiantes qu’elles vous paraissent, pourraient nous être vitales.

« De toute évidence, cela suscitera beaucoup de choc et d’inquiétude dans la communauté. Pendant que notre enquête se poursuit, vous constaterez une augmentation du nombre d’agents dans le secteur. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à les contacter et à poser toutes vos questions.

À la suite de cet incident, une ordonnance de l’article 60 a été mise en place pour couvrir la zone locale pendant une période de 24 heures.

Cela donnera aux agents des pouvoirs accrus pour effectuer des contrôles et des fouilles et pour assurer la sécurité publique.