Un adolescent se serait noyé après avoir tenté de secourir dix enfants pris dans un contre-courant.

Callum Osborne-Ward, 18 ans, n’a pas été vu depuis qu’il est entré dans l’eau à Rockley Point à Poole Harbour, Dorset, lundi après-midi.

Callum Osborne-Ward a été peu vu depuis qu’il est entré dans le port de Poole cet après-midi Crédit : BNPS

Dix enfants auraient été emportés par un fort courant mais ont ensuite été récupérés Crédit : BNPS

Les premiers rapports ont déclaré que Callum était allé dans le port pour sauver un groupe d’enfants qui ont été emportés par le fort courant.

Des parents horrifiés sont également entrés dans la mer pour aider à récupérer les enfants.

Les 10 enfants ont été récupérés de l’eau et trois ont été emmenés en ambulance à l’hôpital par mesure de précaution.

Pendant le chaos, il est devenu clair que le vacancier Callum avait disparu.

Une recherche aérienne et maritime impliquant les équipages des garde-côtes, les canots de sauvetage de la RNLI, la police, l’hélicoptère des garde-côtes et les propriétaires de bateaux locaux est actuellement en cours.

L’incident s’est produit dans une étendue d’eau connue pour ses marées montantes.

Vendredi dernier, deux sœurs âgées de 13 et neuf ans ont été sauvées du même endroit après avoir été entraînées dans des eaux plus profondes.

Des témoins ont déclaré que certains des enfants avaient sauté du pont de chemin de fer qui enjambe le port à l’époque.

Ils se sont juste emportés. Témoin Leanne Edwards

La vacanciere Leanne Edwards a déclaré: « Lorsque nous sommes arrivés pour la première fois, seuls le personnel de Rockley Park s’occupait du sauvetage. Ensuite, trois ambulances et deux petites ambulances sont arrivées.

« On nous a dit que quatre enfants avaient été emportés sous le pont. Ils se sont juste emportés.

« Il y avait une adolescente sur un bateau au bout du ponton. Elle était incapable de bouger. Deux adolescentes étaient assises à côté du ponton. Une autre était assise près du mouillage. »

Un porte-parole de la police du Dorset a confirmé que dix personnes avaient été contrôlées par le service d’ambulance et que trois d’entre elles avaient été transportées à l’hôpital par mesure de précaution.

Il a déclaré: « Suite aux enquêtes, il a été établi qu’une autre personne – Callum Osborne-Ward, 18 ans – était portée disparue et des recherches sont en cours par les garde-côtes, la police et la RNLI pour le localiser.

L’inspecteur en chef Glen Doran, de la police du Dorset, a déclaré: « Pour le moment, Callum n’a toujours pas été retrouvé et nous ne pouvons pas dire avec certitude s’il est toujours dans l’eau ou s’il a atterri et s’est perdu quelque part dans la région.

« Nous travaillons avec les garde-côtes et la RNLI pour effectuer des recherches approfondies dans l’eau et le rivage et j’appelle toute personne ayant des informations sur son sort – ou qui voit un jeune homme correspondant à la description donnée – à nous contacter immédiatement. . «

TOUJOURS MANQUANT

Callum est décrit comme étant blanc, mesurant 5 pieds 5 pouces et avec des cheveux bruns courts et le mot « papa » est tatoué sur sa poitrine.

L’incident survient après qu’il est apparu que 15 personnes sont mortes dans les eaux britanniques au cours des deux dernières semaines.

Cela comprenait une triple tragédie où Edina Olahova, 29 ans, Rana Haris Ali, neuf ans, et un ami de la famille Muhammad Asim Riaz, 39 ans, se sont noyés dans le Loch Lomond, dans le centre de l’Écosse, samedi soir.

Un garçon de 11 ans est décédé samedi dans une rivière près de Stonehouse, dans le sud de Lanarkshire, et un garçon de 13 ans est décédé après avoir rencontré des difficultés dans la rivière Clyde près de Lanark le même jour.

Un garçon de 16 ans est décédé vendredi près de la jetée du Balloch Country Park à Loch Lomond.

Le champion de boxe adolescent Frank Varey, 16 ans, s’est noyé dans la rivière Dee, Cheshire, jeudi dernier, provoquant un hommage de Tyson Fury.

Vendredi dernier, la directrice de HM Coastguard, Claire Hughes, a lancé un avertissement après que neuf personnes aient perdu la vie en 10 jours, avant la dernière vague de décès : « Nous ne pouvons pas assez insister sur ce point – la mer n’a aucun respect pour que vous soyez local ou local. pas et que vous soyez expérimenté ou non.

« Veuillez toujours vérifier les conditions météorologiques et les heures des marées avant de sortir. Les garde-côtes répondront toujours au 999 et feront tout leur possible pour ramener les gens à la maison et en sécurité.

« Mais soyez prudent. Réfléchissez à deux fois à ce que vous faites sur la côte qui pourrait vous mettre en danger, vous, votre famille et vos amis et même ceux qui viennent vous secourir. Faites attention les uns aux autres et à ceux que vous aimez. Rentrez chez vous sain et sauf.

« Nous avons déjà vu trop de tragédies cet été et nous sommes tristes pour ceux dont les familles ont eu le cœur brisé par la perte. »