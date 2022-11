Un adolescent de 18 ans accusé de la mort d’une “princesse merveilleuse”, 17 ans, tué lorsqu’une voiture a heurté un arbre dans un accident d’horreur

Un adolescent a été inculpé pour la mort d’une jeune fille de 17 ans tuée dans un accident d’horreur.

Lucy Knowles était la passagère d’une Skoda Fabia lorsqu’elle a percuté un arbre à Holymoorside, dans le Derbyshire, le 2 avril.

Lucy Knowles est décédée dans l’accident d’avril

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital mais n’a malheureusement pas pu être sauvée et a été déclarée morte peu de temps après.

William Eade, 18 ans, a maintenant été accusé d’avoir causé la mort de Lucy par conduite imprudente ou inconsidérée.

Il comparaîtra devant le Chesterfield Magistrates’ Court le 9 janvier de l’année prochaine.

Les hommages ont afflué pour Lucy, qui était apprentie assistante scolaire à la Newbold Parish Church Pre School, à la suite de la tragédie.

L’école a déclaré: “Notre princesse et le bébé de notre famille préscolaire, pas un jour ne passe sans que nous ne pensions à toi, tu nous manques tellement Lucy, nos cœurs ne seront plus jamais les mêmes.

“Envole-toi, précieux ange et sache que tu seras toujours aimée, jusqu’à ce que nous nous revoyions petite fille.”

Alors que les directeurs de funérailles Harold Illeker and Sons Ltd ont déclaré: “Elle aimait la musique, les festivals, les concerts, faire des TikToks, prendre des selfies et passer du temps avec sa famille et ses amis.

“Elle laisse sa mère Kerry et son partenaire Rob, son père Paul et sa partenaire Shala, sa sœur Ella, son frère Tommy et son petit ami Taylor Benson.

“Elle a vécu pleinement sa vie, très comique, une fille, une sœur et une amie merveilleuse.”