L’un des commentaires les plus spirituels sous le message se lit quand une personne a partagé, elle a fait la même chose « tout le temps ». Il a écrit qu’il avait 52 ans mais prétend avoir 17 ans et cela ne fonctionne pas non plus pour lui. À la fin, il a écrit: «Vos flics sont bons». Quelques utilisateurs ont écrit que l’incident les a fait rire.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy