Un adolescent de 17 ans et un homme de 47 ans arrêtés pour suspicion de meurtre après la mort d’une infirmière dans un incendie d’horreur

« Je reconnais l’impact que cela aura sur la communauté et je voudrais rassurer le public sur le fait que nos enquêtes jusqu’à présent n’ont rien trouvé qui suggère qu’il existe un risque plus large. »

« Une équipe d’enquêteurs dévoués travaille à établir les circonstances qui ont conduit à l’incendie et j’ai hâte d’avoir des nouvelles de quiconque se trouvait dans la région aux premières heures de lundi et aurait pu voir ou entendre quoi que ce soit de suspect.

L’inspecteur-détective en chef Chris Wood, qui dirige l’enquête, a déclaré: « Il s’agit d’un incident tragique et mes pensées vont à la famille et aux amis de la femme alors qu’ils acceptent leur perte.

Plus tôt cette semaine, des membres de la famille dévastés se sont rassemblés au cordon alors que des officiers médico-légaux enquêtaient sur les lieux.

Il a fallu près d’une heure pour maîtriser l’incendie – et les pompiers de Londres avaient précédemment déclaré que la cause serait recherchée.

Et la police a ensuite arrêté les deux hommes soupçonnés de meurtre mercredi soir. Ils restent en garde à vue.

La femme, âgée de 46 ans, a été retrouvée sans réaction alors que les 25 pompiers s’attaquaient à l’incendie – et a ensuite été déclarée morte sur les lieux.

Mariama Kamara, 46 ans, est décédée dans la maison du sud de Londres et maintenant sa mort est considérée comme suspecte – avec deux hommes, âgés de 47 et 17 ans, arrêtés par des flics.

Un adolescent et un homme ont été arrêtés, soupçonnés de meurtre après qu’une infirmière a été tuée dans un horrible incendie.

