Un adolescent de 15 ans qui a abattu ses parents et son frère de 10 ans après avoir été puni pour ses mauvais résultats scolaires est emprisonné

UN ADOLESCENT qui a abattu ses parents et son frère de dix ans après avoir été puni pour ses mauvaises notes a été emprisonné.

Le jeune de 15 ans, nommé uniquement Santi pour des raisons juridiques, a été condamné à six ans derrière les barreaux après avoir tiré sur sa mère avec le fusil de chasse de son grand-père avant de retourner l’arme sur son petit frère et son père.

L’adolescent a tiré sur ses parents et son frère après avoir été puni pour ses notes à l’école Crédit : Solarpix

L’adolescent a passé trois jours avec les corps dans la maison familiale de La Algoda Crédit : Solarpix

L’adolescent espagnol s’était vu interdire d’utiliser Internet ou de regarder la télévision en guise de punition pour ses mauvais résultats scolaires.

Il a vécu avec leurs corps pendant plusieurs jours dans la maison familiale de La Algoda, près de la ville d’Elche sur la Costa Blanca, au sud d’Alicante, avant la découverte du crime horrible.

Samedi, il est apparu que le triple tueur d’adolescents avait été condamné à six ans de détention et à trois autres années de probation.

Il devrait purger la majeure partie de sa peine, le maximum possible en vertu de la loi espagnole pour un garçon de son âge, dans un établissement fermé pour jeunes délinquants avant d’être transféré dans une prison pour adultes.

Des informations locales ont indiqué qu’il avait avoué avoir commis les meurtres du 8 février lors d’un procès qui s’est déroulé à huis clos car il impliquait un mineur.

S’il avait eu un an de plus lorsqu’il a commis ses crimes, il aurait pu être condamné à 10 ans de prison.

Le quotidien respecté Diario Informacion, basé à Alicante, a déclaré que les efforts déployés par les proches de sa victime pour le déshériter se poursuivraient désormais.

Le jeune a déclaré aux spécialistes après son arrestation qu’il avait agi dans un accès de rage après avoir été laissé sans ordinateur ni télévision, ainsi que interdit de sortir avec ses amis et obligé d’aider aux tâches ménagères.

Il a tiré sur son frère Gonzalo dans le dos alors qu’il tentait de fuir après avoir tué sa mère Encarni – et a caché leurs corps dans un débarras avant d’utiliser l’arme pour assassiner son père Jaime lorsqu’il est rentré chez lui plus tard le même jour.

Son père blessé a réussi à arracher l’arme de ses mains et à la jeter au sol avant que le tueur adolescent ne récupère le fusil et ne tire deux autres coups de feu.

Il a passé les trois jours suivants dans sa chambre à jouer à des jeux vidéo et s’est fait passer pour un parent pour appeler son école et mentir qu’il avait Covid pour gagner du temps, avant d’avouer ce qu’il avait fait lorsque ses tantes inquiètes se sont présentées au domicile familial.

Les psychiatres et autres experts qui l’ont interrogé après son arrestation ont exclu toute maladie mentale et ont déclaré dans un rapport qu’il savait ce qu’il avait fait et l’a raconté avec “froid et sans regret”.

Des informations au moment des meurtres indiquaient que l’étudiant “timide” avait lu un livre sur sa liste de lecture scolaire sur un jeune de 16 ans qui assassine son père et blesse deux de ses trois frères et sœurs.

Le roman, “The Angry Age” de l’auteur espagnol primé Nando Lopez, se concentre sur une attaque fictive d’un garçon appelé Marcos qui tue son père avec une machine à écrire et utilise des ciseaux pour blesser ses autres victimes.