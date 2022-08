Un adolescent de 15 ans et une femme de 34 ans arrêtés pour la mort d’un garçon de 15 ans poignardé à mort dans un parc devant des familles horrifiées

DEUX personnes ont été arrêtées pour la mort d’un garçon de 15 ans retrouvé poignardé à mort dans un parc de Londres.

Deshuan James Tuitt a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été découvert avec des blessures au couteau à Highbury Fields jeudi dernier.

Deshaun a été poignardé à mort à Highbury Fields 1 crédit

Malheureusement, il n’a pas pu être sauvé et est décédé peu de temps après.

La police a maintenant arrêté un garçon de 15 ans soupçonné d’avoir assassiné Deshaun.

Une femme de 34 ans a également été arrêtée, soupçonnée d’avoir aidé un délinquant.

Témoins précédemment comment l’écolier a été réconforté par la police alors qu’il gisait mourant sur le sol.

Chloe Hadjimatheou a déclaré avoir vu un groupe d’adolescents dans la région peu de temps avant que l’horreur ne se déroule.

L’homme de 47 ans a ajouté: “Nous étions un groupe de mamans avec nos enfants dans la cour de récréation et je pense que nous avons dû sortir juste au moment où cela se passait.

“Je n’ai pas vu le coup de couteau lui-même, j’ai vu les jeunes s’enfuir et le gars au sol. Je n’ai pas réalisé ce qui se passait, je ne les ai pas connectés au début, j’ai pensé qu’il était ivre.

“En cinq minutes, un gros fourgon de police est descendu, puis deux autres voitures banalisées, ils ont tout bouclé et il n’y avait toujours pas d’ambulance.

“Il a fallu un certain temps pour arriver là-bas et le gamin souffrait beaucoup et à un moment donné, il a crié” je suis en train de mourir “et le policier a dit” ça va aller “.”

Une autopsie a révélé que Deshaun était mort d’un coup de couteau, d’un choc et d’une hémorragie.

Il était le huitième adolescent à être assassiné dans la capitale cette année.

La police lance toujours un appel pour obtenir des informations suite à l’attaque mortelle.

L’inspecteur-détective en chef Joanna Yorke ou le Met’s Specialist Crime Command a déclaré: «Malgré ces arrestations, nous sommes toujours très désireux d’entendre quiconque possède des informations ou des images relatives à cet incident.

“Nous travaillons dur pour reconstituer une chronologie des événements qui ont conduit au meurtre de Deshaun et j’exhorte tous ceux qui ont vu quelque chose ou capturé des images à nous contacter sans délai.

“Les proches dévastés de Deshaun demandent pourquoi cela s’est produit – si vous avez des informations, contactez-nous et aidez-nous à leur donner les réponses dont ils ont si désespérément besoin.”

Toute personne ayant des informations peut faire la police au 101 en citant 7948/4AUG.