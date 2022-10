Un adolescent de 15 ans arrêté dans une fusillade dans un parc d’attractions qui a fait 3 blessés

WEST MIFFLIN, Ohio (AP) – Un jeune de 15 ans a été arrêté lors de la fusillade du mois dernier dans un parc d’attractions de l’ouest de la Pennsylvanie qui a blessé trois personnes, dont deux adolescents.

La police du comté d’Allegheny et de West Mifflin a déclaré la semaine dernière que l’adolescent était accusé en tant qu’adulte de voies de fait graves, de mise en danger imprudente et de crimes liés aux armes à feu lors des coups de feu du 24 septembre à Kennywood Park lors de la soirée d’ouverture du Phantom Fall Fest du parc.

Les responsables du parc ont déclaré que la fusillade de samedi soir faisait suite à une altercation entre deux groupes d’adolescents près du trajet Musik Express dans le parc de West Mifflin, au sud-est de Pittsburgh. Un homme de 39 ans et deux garçons de 15 ans ont été transportés à l’hôpital avec des blessures à la jambe, ont annoncé les autorités.

Les enquêteurs ont déclaré la semaine dernière que des preuves récupérées sur les lieux indiquaient que deux coups de feu avaient été tirés, dont l’un par l’adolescent arrêté. Lui-même a également été écorché à la cuisse par une balle, et les autorités recherchent un deuxième suspect, qui, selon Christopher Kearns, le surintendant de la police du comté, est “très probablement” un mineur.

Kennywood a fermé pour le lendemain de la fusillade et a annoncé de nouvelles mesures de sécurité, notamment plus de policiers, plus de sécurité le long des clôtures de périmètre, des limites sur la taille des sacs et des masques couvrant les visages et exigeant des chaperons adultes pour tous les mineurs à tout moment pendant le Fall Fest, prévu pour se dérouler jusqu’à mi-octobre.

Kearns a déclaré que l’on ne sait toujours pas comment les armes sont entrées dans le parc, et les enquêteurs étudient toujours la possibilité que les armes aient été jetées par-dessus la clôture du parc ou portées par quelqu’un qui a sauté la clôture. Les responsables ont déclaré qu’ils abattaient des arbres le long de la clôture périphérique pour améliorer la visibilité et installaient de nouveaux projecteurs et caméras de sécurité pour couvrir complètement la clôture. Ils ont également promis d’augmenter “de manière significative” les patrouilles de sécurité.

Les autorités ont déclaré qu’elles pensaient que les coups de feu découlaient d’une querelle entre deux groupes d’adolescents qui a conduit à des dizaines de fusillades dans plusieurs communautés de Mon Valley. Victor Joseph, surintendant adjoint de la police du comté, a cité 55 appels à coups de feu tirés à Duquesne et Homestead, les communautés des groupes rivaux.

“Nous savons tous qu’il s’agit d’un problème grave”, a déclaré Joseph. « Les gens qui vivent dans ces communautés savent à quel point c’est grave. Les personnes qui ont perdu des êtres chers à cause de la violence armée et de l’incarcération savent à quel point c’est dévastateur.

The Associated Press