Un adolescent de 12 ans accusé d’attaque à l’acide contre un enfant de 11 ans

C’est l’une des histoires les plus tristes que nous ayons rencontrées depuis un certain temps.

Deaira Summers, 11 ans, jouait dans la cour de récréation de l’école élémentaire Vernor de Detroit avec ses frères et sœurs et ses cousins ​​lorsque sa famille a été impliquée dans une altercation avec une autre famille. Selon un rapport sur Blavité, Deaira et compagnie ont quitté le parc mais sont revenus peu de temps après pour récupérer un sac à main perdu, c’est à ce moment-là que l’enfant non identifié de 12 ans a jeté de l’acide sur Deaira et d’autres. Les produits chimiques toxiques lui ont causé des brûlures aux deuxième et troisième degrés et un séjour de trois jours dans un hôpital pour enfants local.

La jeune fille de 12 ans a été arrêtée et les procureurs du comté de Wayne l’ont inculpée d’un chef d’agression avec intention de causer des lésions corporelles graves et des voies de fait criminelles. La famille n’est pas satisfaite de cela. La mère de Deaira, Dominique Summers, veut que la mère de la fille soit également accusée de crimes contre sa fille.

Summers dit que la mère du suspect devrait faire face aux conséquences. « C’est là que ça aurait dû commencer », a-t-elle déclaré. « Je sais qu’un enfant de 12 ans n’inventerait pas quelque chose comme ça tout seul. Rien que de penser à quelque chose d’aussi mal à faire.

Un membre de la famille dit avoir vu la mère de la fillette de 12 ans lui tendre la bouteille d’acide pour faire l’attaque. Si c’est vrai, elle doit être mise sous la prison. Aucune excuse pour la jeune fille, mais pour une femme adulte **, ordonner une attaque aussi vicieuse contre un enfant mérite une fumée légale supplémentaire. Elle doit être condamnée à AU MOINS une pointure comme punition.