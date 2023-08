Un adolescent de 10 ans arrêté pour avoir uriné en public

Les garçons bleus parfumés au bacon sont de retour sur leur bull$#!t.

Il n’est pas nécessaire qu’un policier « craigne pour sa vie » pour qu’il se retrouve à l’arrière d’une voiture de police qu’on emmène en prison. Enfer, vous n’avez même pas besoin d’être un adulte. Selon Fox13MemphisQuantavious Easton, 10 ans, a été arrêté par des policiers à Senatobia, Mississippi pour avoir uriné en public.

Vous avez bien lu. Un enfant, un élève de quatrième année, a été forcé de faire une marche perp pour faire pipi. Nous parions qu’un petit cochon se sentait vraiment gros et méchant en mettant un jeune garçon noir dans le système.

La mère du garçon, Latonya Eason, a déclaré qu’elle se trouvait dans le bureau d’un avocat pour obtenir des conseils juridiques lorsqu’elle a été approchée par un flic disant qu’il avait surpris Quantavious en train d’uriner dans le parking derrière sa voiture. Elle l’a géré comme n’importe quel parent embarrassé et bouleversé.

Ça parait assez simple. Si simple, en fait, que l’officier lui a dit que le garçon pouvait remonter dans la voiture et l’attendre. C’est alors que tout est allé en enfer…

Plusieurs autres officiers se sont arrêtés sur les lieux et le lieutenant a dit à Latonya Eason que le garçon « devait » aller en prison pour son délit inoffensif.

« Non, il urine dans le parking n’était pas bien, mais en même temps je l’ai géré comme un parent et pour qu’un officier dise à mon bébé de remonter dans la voiture, tout allait bien et que l’autre s’arrête et prenne lui en prison. Comme non », a déclaré Latonya. «Je suis juste sans voix en ce moment. Pourquoi arrêteriez-vous un enfant de dix ans ?