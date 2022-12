Un adolescent condamné à 40 ans de prison pour son rôle dans le détournement de voiture d’Aurora qui a laissé une femme paralysée – Shaw Local

Un adolescent a été condamné à 40 ans de prison pour son rôle dans un détournement de voiture en 2021 à Aurora qui a laissé une femme paralysée de façon permanente.

Selon un communiqué de presse du bureau du procureur de l’État du comté de Kane, Jamie Mosser, Ishmail Gonzalez, 17 ans, de Harvey, a plaidé coupable de voies de fait graves avec une arme à feu et de violence armée, deux crimes de classe X.

Les procureurs ont déclaré que Gonzalez et trois autres personnes avaient tenté de voler une voiture vers 16 heures le 16 janvier 2021 depuis le parking du restaurant Wendy’s dans le bloc 1200 de North Orchard Road à Aurora. Les suspects se sont débattus avec le propriétaire de la voiture et Gonzalez a tiré au moins trois coups de feu après l’avoir tirée de la voiture. Une balle a touché la victime, qui est restée paralysée de façon permanente, selon le communiqué.

La peine est de 25 ans pour l’infraction de détournement de véhicule aggravé, plus 15 ans pour l’infraction de violence armée, qui seront purgées consécutivement. Selon la loi de l’Illinois, Gonzalez doit purger au moins 85% de sa peine, indique le communiqué.

“La fusillade qui a laissé cette victime paralysée a été le point culminant d’un après-midi de violence de la part de ces accusés. Personne ne commencera jamais à comprendre la décision froide de M. Gonzalez de tirer sur cette victime, d’autant plus qu’elle était en infériorité numérique, 4 contre 1. Ses choix lâches contrastent fortement avec la victime, qui reconstruit courageusement sa vie. Merci au département de police d’Aurora et aux détectives Chris Cox et Greg Christoffel, à l’agent spécial du FBI Will Fuentes, à l’ancien ASA Bill Engerman pour son travail sur cette affaire et à l’avocate des victimes Linda Hagemann », a déclaré le procureur adjoint de l’État, Mark D. Stajdohar. Libération.

Gonzalez est la deuxième personne à être reconnue coupable et condamnée dans cette affaire. Le coaccusé Edward McGee avait précédemment plaidé coupable de détournement de véhicule aggravé et avait été condamné à 35 ans de prison. L’affaire d’un autre coaccusé, Darrell Frazier, est pendante.