Un adolescent charpentier de 17 ans passe deux ans à construire sa propre petite maison en bois pour seulement 6000 £

Un adolescent charpentier a décidé d’économiser de l’argent sur le loyer en construisant sa propre petite maison en bois au fond du jardin de ses parents.

Thomas Lear n’avait que 17 ans lorsqu’il a eu un « moment d’ampoule » et a décidé de construire sa propre maison à partir de zéro dans le jardin de ses parents à Bristol pour avoir son propre espace.

Le charpentier a passé deux ans à construire la maison rustique à partir de bois récupéré, achevant le petit projet pour un coût de seulement 6000 £.

Maintenant âgé de 21 ans, Thomas, de Bristol, a déclaré: « J’ai tout construit à partir de zéro avec un budget limité.

«Je voulais juste vivre une vie simple sans stress. C’est agréable d’avoir 21 ans et de ne pas avoir à dépenser tout mon argent en loyer. Je possède tout et cela me met à l’aise.

La petite maison de Thomas occupe un petit espace sur la terre de sa famille.

À l’intérieur, il y a une cuisine américaine et un salon avec un lit gigogne, ce qui signifie que la propriété peut accueillir quatre personnes.

La maison est isolée mais nécessite un poêle à bois car il n’y a pas de chauffage central.

Il a déclaré: « La seule chose qui me manque dans une maison normale, c’est l’espace. Comme j’ai beaucoup de choses qui ne rentrent tout simplement pas dans ma nouvelle maison.

«Nous ne pouvions même pas insérer une porte de la salle de bain, alors j’utilise un rideau de douche. Ma douche coule du système de récupération des eaux de pluie qui stocke 50 litres d’eau.

«Je peux prendre une douche de cinq minutes au chaud avant qu’il ne devienne glacial. Il faut 30 minutes pour réchauffer à nouveau.

«Mes toilettes sont chimiques que vous trouverez sur une caravane – elles rincent mais doivent être vidées.

Pour accéder à sa chambre, Thomas doit abaisser des échelles en bois du plafond pour grimper sur son lit.

Il a ajouté: « J’ai eu très peu d’aide et d’expérience lors de la construction de ma maison. J’ai beaucoup utilisé YouTube ou demandé des conseils aux membres de ma famille.

« J’ai très peu d’expérience en plomberie, c’est pourquoi ma salle de bain est basique, mais elle est liée au thème rustique et ferme.

«Mon grand-père, qui a 82 ans, a fait l’électricité pour moi et un ami m’a aidé ici et là. Mon père Tim a aidé à la plomberie.

« Mais je faisais tout le reste moi-même – je consacrais chaque week-end au bâtiment.

«Pendant mon apprentissage, je n’avais pas d’autre choix que d’utiliser des matériaux de récupération que j’avais trouvés sur Gumtree ou d’anciens chantiers.

«La partie la plus difficile était le toit, car je devais m’assurer que c’était correct pour éviter les fuites.

Thomas dit que le plus grand avantage est de pouvoir avoir sa propre liberté et économiser de l’argent.

Il espère construire des cabanes de berger à l’avenir et démarrer sa propre entreprise de glamping.