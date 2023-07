Un adolescent canadien accusé d’avoir défiguré un temple au Japon

Un Canadien de 17 ans a été interrogé pour avoir prétendument gravé un nom sur un pilier en bois dans un temple classé au patrimoine mondial de l’UNESCO dans la ville historique de Nara, au Japon, selon la police locale.

L’incident présumé s’est produit dans le complexe du temple Toshodaiji Kondo, vieux de plusieurs siècles, dans l’après-midi du 7 juillet.

« Sur le côté sud-ouest de Toshodaiji Kondo, il y a des piliers en bois soutenant le toit », a déclaré un responsable de la police à CNN. « Sur les piliers sur le côté, le garçon a sculpté ‘Julian’ sur un pilier en bois à environ 170 centimètres au-dessus du sol avec son ongle. »

Le responsable a déclaré qu’un touriste japonais avait vu l’adolescent dégrader le pilier et lui avait dit de s’arrêter avant d’avertir les employés du temple.

Peu de temps après, le personnel du temple a alerté la police voisine de l’incident et l’adolescent a été amené pour interrogatoire le lendemain, a déclaré le responsable.

« Le garçon a admis son acte et dit qu’il n’a pas été commis dans l’intention de nuire à la culture japonaise », a déclaré le responsable. « Il est maintenant avec ses parents, qui étaient avec lui lorsque l’incident s’est produit. »

Le responsable a ajouté que la police continuerait d’enquêter et que s’il s’avérait que l’adolescent avait enfreint la loi sur la protection des biens culturels, il serait déféré aux procureurs. Cependant, il ne sera pas détenu.

CNN a contacté les responsables de Toshodaiji Kondo pour commenter l’incident.

MONUMENTS HISTORIQUES DE L’ANCIENNE NARA

Toshodaiji Kondo, construit au 8ème siècle, est l’un des huit sites qui composent les monuments historiques de l’ancienne Nara, qui a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998.

« Les temples bouddhistes, les sanctuaires shintoïstes et les vestiges mis au jour du grand palais impérial offrent une image vivante de la vie dans la capitale japonaise au VIIIe siècle, une période de profonds changements politiques et culturels », indique l’inscription de l’UNESCO.

L’inscription note que les sites « portent un témoignage exceptionnel de l’évolution de l’architecture et de l’art japonais et illustrent de manière vivante une période critique du développement culturel et politique du Japon, lorsque Nara a fonctionné comme capitale de 710 à 784 ».

A 45 minutes en train au sud de Kyoto, Nara est une destination populaire pour les touristes internationaux et nationaux. En plus de l’architecture historique, les visiteurs viennent découvrir le célèbre parc de Nara, qui abrite plus de 1 000 cerfs sacrés en liberté.

TOURISTES QUI SE CONDUISENT

La nouvelle du vandalisme présumé fait suite à un incident similaire survenu dans l’une des attractions historiques les plus célèbres du monde – le Colisée de Rome, vieux de 2 000 ans.

Fin juin, un homme a été filmé en train de sculpter apparemment « Ivan + Hayley 23 » dans la propriété historique, souriant lorsqu’il s’est rendu compte qu’il avait été filmé.

Le touriste, après avoir été identifié, a envoyé une lettre d’excuses au bureau du procureur local, a déclaré son avocat à CNN la semaine dernière.

« J’avoue avec le plus profond embarras que ce n’est qu’après ce qui s’est malheureusement passé que j’ai appris l’ancienneté du monument », a écrit l’auteur présumé dans sa lettre au procureur, a déclaré son avocat, Alexandro Maria Tirelli, à CNN.