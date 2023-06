Un adolescent canadien a fait cette scène Lego dans le nouveau film Spider-Verse – depuis sa chambre

Preston Mutanga ne s’attendait pas à devenir viral, et encore moins à participer à la création de l’un des films les plus réussis de cette année.

Le jeune de 14 ans de Milton, en Ontario, a été sollicité pour animer une scène dans Spider-Man: à travers le Spider-Verse après sa recréation plan par plan du remorque originale – stylisé pour que les personnages ressemblent à Lego – a accumulé des centaines de milliers de vues en ligne.

Mutanga a publié son travail sur YouTube et Twitter, où il a rapidement attiré l’attention de l’équipe de tournage Christopher Miller et Phil Lord. Le duo d’animation produit À travers le vers d’araignée et réalisé 2014 Le film Lego.

« Je suis vraiment, vraiment inspiré par la façon dont vous pouvez à peu près n’importe quoi dans l’animation », a déclaré Mutanga dans une interview avec CBC News. « La limite, c’est votre imagination. »

Après que son père, un physicien, lui ait présenté un logiciel d’infographie 3D appelé Blender, Mutanga a fait des recherches et a découvert qu’il pouvait être utilisé pour la production de films et l’animation. Il voulait le tester lui-même.

« J’ai eu l’idée de le faire en Lego parce que Lego est populaire, Spider-Man est populaire, et j’aime les deux. Alors pourquoi ne pas combiner les deux ? »

REGARDER | La bande-annonce du film repensée qui a attiré l’attention de Miller et Lord :

À travers le vers d’araignée est une suite de 2018 Spider-Man: dans le Spider-Verse, qui a été salué pour avoir mélangé de manière transparente une gamme de styles d’animation et injecté une nouvelle force vitale dans la franchise Spider-Man en introduisant un nouveau protagoniste, Miles Morales.

Mutanga lui-même était fan de cette première Vers d’araignée film, qu’il a appelé « une explosion artistique ». Il se déroule dans un multivers, où plusieurs versions du super-héros (y compris Spider-Pig, Spider-Punk et, oui, Lego Spider-Man) peuvent exister à la fois.

La scène que Sony l’a payé pour concevoir la suite, également dans le style d’animation Lego, est un moment coloré en partie inspiré de l’original de 2002 Homme araignée film avec Tobey Maguire.

Il se déroule au Daily Bugle, le journal de New York où Peter Parker travaille comme photojournaliste indépendant. Homme araignée L’acteur JK Simmons fait même une apparition vocale pendant la scène, reprenant son rôle de rédacteur en chef de Bugle, J. Jonah Jameson de la franchise originale.

« La première Araignée-Verset était l’un de mes films préférés », a déclaré Mutanga. « Donc, travailler dessus n’était qu’un rêve devenu réalité. »

« Il y a tellement de travail qui va dans les films »

Lors d’un premier appel Zoom, Miller et Lord ont montré des storyboards de Mutanga qui décrivaient leur vision de ce à quoi la scène devrait ressembler. Il a utilisé ces matériaux pour concevoir la séquence, rencontrant toutes les quelques semaines les cinéastes pour obtenir leurs commentaires.

Le délai était serré. La bande-annonce de Mutanga est devenue virale en janvier, le film est sorti en juin et pendant trois mois entre les deux, le lycéen a retroussé ses manches, travaillant généralement sur la scène pendant son temps libre après l’école.

Preston Mutanga, 14 ans, a été sollicité pour animer une scène de Spider-Man: Across The Spider-Verse depuis sa chambre après que les cinéastes aient vu sa recréation de la bande-annonce du film en ligne. (Images Sony)

Après avoir conçu de nombreuses itérations différentes, la scène finale était complètement différente de ce qu’il avait imaginé.

« Il y a beaucoup de planification impliquée dans la réalisation de films », a-t-il déclaré. « Il y a tellement de travail dans les films que les téléspectateurs moyens et ordinaires ne réalisent pas vraiment. »

Mutanga a finalement pu voir sa création dans une salle de cinéma lors de la première du tapis rouge de Los Angeles À travers le vers d’araignée en mai, à laquelle il assiste avec sa famille, dont ses parents Théodore et Gisèle.

« C’était honnêtement une expérience surréaliste. C’était comme un rêve fiévreux », a déclaré l’adolescent. « Rencontrer les gens que j’ai admirés pendant si longtemps dans ma vie n’était qu’un rêve devenu réalité… sans parler de voir mon travail sur grand écran.

« C’est ce qui m’a vraiment éclairé, m’a rendu super heureux. »

Le prochain épisode du Vers d’araignée La franchise est prévue pour une sortie en mars 2024. Mutanga ne sait pas encore s’il retravaillera avec Miller et Lord – « ce serait vraiment cool » s’il le faisait – mais il rêve de travailler comme réalisateur et animateur au cinéma et à la télévision.

« Je veux raconter mes propres histoires et les diffuser dans le monde. »