Un adolescent californien kidnappé a été sauvé après quatre jours avec ses ravisseurs qui ont exigé 500 000 $

Un adolescent californien a été secouru quatre jours après avoir été kidnappé par un groupe qui exigeait une rançon de 500 000 dollars à sa famille, selon une plainte pénale déposée auprès du tribunal de district américain du district central de Californie.

Le jeune homme de 17 ans a été kidnappé le 18 septembre après avoir percuté le véhicule de ses ravisseurs dans une situation orchestrée par ces derniers, selon les autorités. Lorsque l’adolescent est sorti de son véhicule, deux hommes l’auraient attrapé et l’auraient forcé à monter dans leur Jeep Grand Cherokee argentée.

La mère de l’adolescent a reçu un appel téléphonique dans l’après-midi exigeant une rançon de 500 000 $ à livrer à Nogales, au Mexique, pour la libération de son fils, selon la plainte. Les ravisseurs ont également envoyé une vidéo de son fils semblant lire un scénario, affirmant que l’enlèvement était la faute de son père en raison d’un incident survenu à Yonkers, New York, où le père aurait volé quelque chose.

La plainte ne contient aucune information sur le rôle présumé du père dans l’enlèvement.

La mère a reçu des appels de différents numéros au cours des jours suivants, et les ravisseurs auraient exigé la rançon et menacé de couper des parties du corps de la victime si elle n’était pas payée, ont indiqué les autorités. Lors d’un appel téléphonique, un intervenant a réduit la rançon à 100 000 dollars.

Les enquêteurs ont suivi les suspects jusqu’à un motel de Santa Maria en évaluant une publication sur le marché Facebook répertoriant la Jeep argentée conduite par les ravisseurs à vendre, ainsi que des images de caméra annulaire de l’enlèvement, indique le document.

Les enquêteurs ont exécuté un mandat de perquisition vendredi matin dans une chambre de motel et ont trouvé la victime et trois suspects, ont indiqué des responsables. Le jeune de 17 ans était par terre dans un coin de la chambre du motel, selon la plainte.

Une arme de poing chargée de 9 millimètres et un cran d’arrêt se trouvaient dans la pièce.

Les suspects ont été identifiés comme étant Fidel Jesús Patino Jaimes, 22 ans, Jair Tomás Ramos Domínguez, 26 ans, et Ezequiel Felix López, 27 ans. Ils ont tous été arrêtés et accusés d’enlèvement, selon la plainte.

« Peu de choses peuvent être aussi terrorisantes pour un parent que de voir son enfant kidnappé et détenu contre rançon sous la menace de dommages physiques », a déclaré le procureur américain Martin Estrada dans un communiqué. « En collaboration avec le FBI et nos partenaires locaux chargés de l’application des lois, nous avons agi rapidement pour sauver la victime et traduire les ravisseurs en justice. »

La famille n’a jamais payé la rançon, selon le bureau du procureur américain du district central de Californie.

Les suspects devraient comparaître devant le tribunal lundi après-midi.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com