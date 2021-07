Un adolescent britannique, qui ressemblait à 144 ans à cause d’une maladie rare, décède

Une fille de West Sussex, au Royaume-Uni, est décédée à l’âge de 18 ans après qu’une rare maladie de « Benjamin Button » l’a laissée avec le corps d’une personne de 144 ans. Ashanti Smith est décédée le 17 juillet. Elle souffrait du syndrome de Hutchinson-Gilford Progeria, une maladie de vieillissement prématuré extrêmement rare qui la faisait vieillir de huit ans pour chaque année de sa vie. La famille Ashanti pleure sa perte tout en se souvenant d’elle comme d’une personne « volontaire ». Elle aimait le boys band BTS et les cocktails.

Après la mort d’Ashanti, sa mère Louis Smith a partagé des choses liées à la vie de sa fille « courageuse » avec les gens. Louis a dit que sa fille était une fille gentille et que tout le monde l’aimait.

Selon Louis, Ashanti a touché le cœur de tout le monde avec sa volonté. Maintenant, Louis veut aider d’autres enfants souffrant du syndrome de Hutchinson-Gilford Progeria comme sa fille. Selon les experts, ce syndrome provoque également de graves problèmes cardiaques, des problèmes de mobilité et d’autres complications associées au vieillissement.

Louis a dit qu’Ashanti était très au courant de sa maladie. « Ashanti était consciente du fait qu’elle ne pourra pas vivre longtemps à cause de sa maladie, elle a fait face et a vécu une vie heureuse. Elle a toujours fait rire les gens et a conquis tout le monde avec ses paroles positives. Nous chérirons toujours ses souvenirs dans notre vie », a déclaré Louis.

Louis a ajouté que malgré le corps d’une personne de 144 ans, Ashanti a refusé de laisser sa maladie briser son esprit « fort et beau » et a célébré chaque moment de sa vie de son vivant. Malgré sa maladie grave, elle était déterminée à être traitée comme n’importe quel autre adolescent.

Ashanti a récemment célébré son 18e anniversaire. Elle a laissé derrière elle sa mère, son père et sa sœur de 25 ans. Selon les médias, sa mère Louis prévoit maintenant de «grandes» funérailles avec des lumières disco, un cercueil couvert de BTS et des drapeaux de la fierté – pour marquer la manière riche et vibrante dont Ashanti a vécu sa vie.

