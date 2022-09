Un adolescent britannique est décédé des «effets négatifs du contenu en ligne», selon le coroner

La famille d’une jeune fille de 14 ans décédée après un acte d’automutilation veut “changer” les plateformes de médias sociaux.

Molly Russell souffrait de dépression et pouvait avoir été influencée par des contenus en ligne négatifs.

Russell a aimé, partagé et enregistré des milliers de messages sur Instagram concernant le suicide et l’automutilation.

Une jeune fille britannique de 14 ans est décédée des suites d’un acte d’automutilation alors qu’elle souffrait des “effets négatifs du contenu en ligne”, a déclaré vendredi un coroner dans une affaire qui a braqué les projecteurs sur les entreprises de médias sociaux.

Molly Russell a été “exposée à du matériel qui aurait pu l’influencer de manière négative et, en plus, ce qui avait commencé comme une dépression était devenu une maladie dépressive plus grave”, a déclaré Andrew Walker au tribunal du coroner du nord de Londres.

L’adolescent “est mort d’un acte d’automutilation alors qu’il souffrait de dépression”, a-t-il dit, mais a ajouté qu’il ne serait pas “sûr” de conclure qu’il s’agissait d’un suicide.

Une partie du contenu qu’elle a visionné était “particulièrement graphique” et “a normalisé son état”, a déclaré Walker.

Russell, de Harrow, dans le nord-ouest de Londres, est décédée en novembre 2017, amenant sa famille à mettre en place une campagne soulignant les dangers des médias sociaux.

“Il y a trop d’autres personnes touchées de la même manière en ce moment”, a déclaré son père Ian Russell après la décision.

Il ajouta:

À ce stade, je veux juste dire aussi sombre que cela puisse paraître, il y a toujours de l’espoir. J’espère qu’il s’agira d’une étape importante dans la mise en place de changements indispensables.

L’audience d’une semaine s’est échauffée lorsque l’avocat de la famille, Oliver Sanders, a pris à partie un dirigeant d’Instagram.

Un Sanders visiblement en colère a demandé à Elizabeth Lagone, responsable de la santé et du bien-être chez Meta, la société mère d’Instagram, pourquoi la plate-forme permettait aux enfants de l’utiliser alors qu’elle “permettait aux gens d’y mettre du contenu potentiellement dangereux”.

“Vous n’êtes pas un parent, vous n’êtes qu’une entreprise en Amérique. Vous n’avez pas le droit de faire cela. Les enfants qui ouvrent ces comptes n’ont pas la capacité de consentir à cela”, a-t-il déclaré.

Lagone s’est excusé après avoir vu des images, visionnées par Russell, qui “violaient nos politiques”.

Sur les 16 300 messages que Russell a enregistrés, partagés ou aimés sur Instagram au cours des six mois précédant sa mort, 2 100 étaient liés à la dépression, à l’automutilation ou au suicide, selon l’enquête.

L’association caritative pour enfants NSPCC a déclaré que la décision “doit être un tournant”.

L’association caritative a tweeté :

Les entreprises technologiques doivent être tenues responsables lorsqu’elles ne font pas de la sécurité des enfants une priorité.

“Cela doit être un tournant”, a-t-il ajouté, soulignant que tout report d’un projet de loi gouvernemental traitant de la sécurité en ligne “serait inconcevable pour les parents”.