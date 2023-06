Un adolescent britannique emprisonné pour un complot terroriste « imminent »

Matthew King a été condamné à six ans pour des infractions de terrorisme.

Le jeune homme de 19 ans a été arrêté en mai de l’année dernière après que la police a été alertée de son comportement extrémiste de plus en plus manifeste.

King a plaidé coupable d’avoir préparé des actes terroristes en janvier.

Un adolescent britannique qui, selon les détectives, n’était peut-être qu’à quelques heures de lancer une attaque contre des policiers ou des soldats a été condamné vendredi à une peine minimale de six ans de prison pour des infractions de terrorisme.

Matthew King, 19 ans, qui s’est converti à l’islam pendant le verrouillage de Covid-19, puis s’est rapidement radicalisé en regardant du matériel extrémiste sur Internet, avait repéré des casernes militaires et un poste de police et publié une image en ligne d’officiers gardant un palais de justice avec la légende « cible acquise ».

Il avait également évoqué le désir de torturer et de tuer un soldat américain ou britannique, a déclaré le commandant Dominic Murphy, chef du Counter Terrorism Command de la police de Londres, affirmant que la vitesse d’auto-radicalisation de King était frappante.

Lorsqu’on lui a demandé si la police l’avait arrêté juste à temps lors de leur descente en mai de l’année dernière, Murphy a accepté.

Il a dit:

Je suis assez content de dire que c’était imminent. Il est clair que King planifiait et avait la ferme intention et le désir de commettre un attentat terroriste.

King, qui a plaidé coupable d’avoir préparé des actes terroristes en janvier, a été condamné à perpétuité à Old Bailey à Londres.

La police a déclaré avoir été alertée en avril 2022 par l’adolescent, qui vivait avec sa mère et ses deux sœurs dans l’Essex, au nord-est de Londres, par des appels de plusieurs personnes alarmées par son comportement extrémiste de plus en plus manifeste.

Il avait effectué des reconnaissances dans un poste de police à Stratford, dans l’est de Londres, observé des officiers de service dans les gares et le tribunal local, et la veille de son arrestation, il avait filmé une caserne militaire à proximité.

Après son arrestation, la police a découvert qu’il avait essayé d’acheter des couteaux et une épée en ligne. Ils ont également découvert qu’il avait un sac à dos contenant des lunettes et des gants Special Ops qu’il avait achetés, ainsi qu’un drapeau lié à l’État islamique et une cagoule.

Dans des conversations en ligne avec une jeune femme anonyme sur Snapchat, il a parlé de devenir un martyr, d’attaques aveugles contre le public et de vouloir tuer des non-croyants.

Cependant, Murphy a déclaré qu’il ne semblait pas agir avec quelqu’un d’autre et que King avait fréquenté plusieurs mosquées où il avait parlé de jihad violent mais avait été interpellé et averti de son comportement.

Alors qu’il avait été expulsé de l’école et avait fréquenté une unité d’enseignement spécialisée, il n’avait aucune condamnation antérieure et les détectives ont déclaré que la cause de sa radicalisation était un mystère.