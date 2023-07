Un adolescent brésilien en fuite après que sa femme de 14 ans a été tuée par balle

La victime adolescente Hyara Flor dos Santos Alves a reçu une balle dans le menton à Guaratinga, au Brésil, et son mari est le principal suspect.

Le couple de 14 ans se serait marié illégalement il y a deux mois.

Au Brésil, l’âge légal du mariage est de 18 ans sans consentement parental ou de 16 ans avec consentement parental.

La police brésilienne recherche un mari disparu après que sa femme de 14 ans a été abattue.

La victime adolescente Hyara Flor dos Santos Alves a reçu une balle dans le menton à Guaratinga, au Brésil, le 6 juillet. Elle a été emmenée à l’hôpital où les médecins l’ont déclarée morte. Son mari, qui a également 14 ans et dont le prénom serait Amadeus, est le principal suspect. Il est parti en fuite après la mort de Hyara.

La police traite sa mort comme un fémicide et a lancé une chasse à l’homme pour Amadeus, qui aurait fui avec son père, identifié comme Amorim Junior, et un autre homme nommé Averlon, dont la relation avec les deux fugitifs n’est pas claire.

Hyara Flor Santos Alves pose avec son mari sur une photo non datée. Elle a été abattue à Guaratinga, au Brésil. (Flash d’actualité) Photo : NEWSFLASH/MAGAZINEFEATURES.CO.ZA

Le suspect et Hyara étaient mariés, quoique illégalement, depuis moins de deux mois. Au Brésil, l’âge légal du mariage est de 18 ans sans consentement parental ou de 16 ans avec consentement parental. Hyara appartenait à la communauté rom, tout comme le trio recherché. Dans certaines communautés roms, il n’est pas rare que des personnes se marient à un jeune âge. Les familles du couple seraient des amis et leurs parents auraient arrangé leur mariage.

Couple d’adolescents dans des temps plus heureux Photo : NEWSFLASH/MAGAZINEFEATURES.CO.ZA

Des enregistrements audio prétendument réalisés par le père furieux de Hyara ont circulé dans des groupes de messagerie. Dans les enregistrements, il aurait menacé les proches du suspect et exigé qu’Amadeus soit livré pour être tué.

Selon la police militaire, le trio disparu a pris la fuite sur une route menant à Itamaraju. La zone fait désormais l’objet d’une surveillance renforcée.

La police a déclaré dans un communiqué: « Le crime s’est produit jeudi soir dans le centre-ville. Un pistolet de calibre .380 avec deux chargeurs et des munitions a été saisi sur les lieux et envoyé pour un examen médico-légal. D’autres enquêtes et entretiens seront menés pour clarifier le mobile du crime. »

La police militaire aurait renforcé la sécurité dans les zones où se trouvent des communautés roms dans le but d’empêcher les attaques de vengeance.

