Un adolescent boxeur québécois invaincu se prépare pour les Jeux du Canada

Ne vous laissez pas tromper par sa taille : en matière de boxe, Talia Birch, 17 ans, est tout en puissance.

L’adolescente québécoise a récemment décroché sa sixième victoire sur le ring. Pas mal étant donné qu’elle n’y avait jamais mis les pieds jusqu’à il y a deux ans.

“Je suis devenu obsédé, je suis obsédé par ça, alors c’est comme ça que ça s’est passé”, a déclaré Birch à CTV National News.

“Pendant que vous vous battez, il n’y a honnêtement rien qui vous passe par la tête, c’est l’instinct, vous agissez simplement en conséquence.”

Elle a lancé son premier coup de poing dans son sous-sol pour rester active pendant la pandémie. Neuf mois plus tard, elle laçait ses gants pour son premier combat.

Birch était si nerveuse à l’idée de concourir pour la première fois qu’elle avait l’impression que ses jambes avaient lâché avant le combat.

“Je ne pouvais même pas m’échauffer parce que tout mon air était aspiré de mon corps à cause du stress”, a-t-elle déclaré. “Mais dès que la cloche a sonné, c’était fluide, c’était un combat amusant.”

La boxeuse invaincue se prépare maintenant pour les Jeux du Canada à l’Île-du-Prince-Édouard plus tard ce mois-ci, où des boxeuses s’affronteront pour la toute première fois.

“C’est fou”, a déclaré Birch. “Je suis tellement excitée de faire partie de ces filles.”

Les Jeux du Canada sont un événement multisports avec une version sports d’hiver et une version sports d’été qui alternent tous les deux ans. Il s’agit du plus haut niveau de compétition nationale pour les athlètes canadiens dans des sports tels que la boxe, le ski alpin, le karaté, le tir à l’arc et l’escrime, entre autres.

“Penser que j’ai déjà fait ce chemin est déjà fou pour moi”, a déclaré Birch.

Son entraîneur, Jamaal Warner, n’est pas aussi surpris. Il a dit qu’il avait vu le potentiel de son protégé la deuxième fois qu’ils se sont rencontrés.

Ce que Birch a, c’est un “pouvoir naturel”, a-t-il déclaré à CTV National News.

“Capacité naturelle à lancer le coup de poing avec puissance, avec facilité, (et) ne pas être aussi fatigué de le faire.”

Mais son ascension rapide dans le sport reste exceptionnelle, a-t-il ajouté.

“C’est son éthique de travail”, a déclaré Garner. « Son éthique de travail, sa volonté et son obsession pour le sport la distinguent. Je n’ai jamais vu quelqu’un d’autre aussi dévoué.

Birch dit qu’elle rêve de devenir professionnelle et de revêtir un jour la feuille d’érable lors d’un autre tournoi de haut niveau : les Olympiques.



Avec des fichiers d’Alexandra Mae Jones