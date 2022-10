Un adolescent autiste de l’Alberta encore traumatisé des semaines après son arrestation par la GRC dans un terrain de jeu

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des descriptions d’automutilation.

Ryley Bauman couine alors qu’il trotte sur l’équipement du terrain de jeu, croquant des feuilles mortes avec ses doigts et dispersant les minuscules morceaux dans le vent.

Une sirène d’une ambulance qui passe retentit et il court vers sa mère, enfouissant sa tête dans son épaule alors qu’elle enroule ses bras autour de lui.

L’adolescent d’Edmonton, atteint d’autisme, a été arrêté dans un terrain de jeux de St. Albert plus tôt ce mois-ci. Plus de trois semaines plus tard, les parents du garçon disent qu’il reste traumatisé par sa rencontre avec la police.

Ryley, 16 ans, jouait dans un parc derrière la maison de ses grands-parents à St. Albert le 2 octobre lorsqu’il a été arrêté par la GRC qui croyait qu’il était un homme aux facultés affaiblies par la drogue.

Une heure plus tard, il a été transféré d’une cellule de police à l’hôpital. La police montée a déclaré que le garçon s’était fait du mal à plusieurs reprises pendant sa garde à vue.

Aucune accusation n’a été portée contre Ryley et aucune n’est envisagée, a indiqué la GRC.

La mère de Ryley, Laura Hawthorne, a déclaré que son fils – qui est non verbal et fonctionne au niveau d’un enfant de sept ans – a été changé par les heures qu’il a passées en garde à vue.

Ryley est maintenant souvent anxieux. L’arrestation a entraîné des revers majeurs dans son développement, a-t-elle déclaré.

Entendre les sirènes le laisse paniqué pendant des heures, a déclaré Hawthorne.

“Il saute juste hors de la peau”, a-t-elle déclaré. “Il vient de courir vers moi et tout son corps tremble. Il se débat vraiment.”

Peur de quitter la maison seul ou d’être sans surveillance à la maison, même pour quelques minutes, il refuse de retourner chez ses grands-parents à Saint-Albert.

“Toute ma vie a été Ryley, essayant juste de l’aider”, a déclaré sa mère. “Et cela vient de tout défaire.”

Aaron Krause et Laura Hawthorne disent que leur fils a du mal à faire face après avoir été arrêté par la GRC de St. Albert plus tôt ce mois-ci. (David Bajer/CBC)

L’équipe d’intervention en cas d’incident grave de l’Alberta, le chien de garde de la police de la province, enquête sur la conduite des agents impliqués dans l’arrestation. La GRC a également lancé une enquête interne.

La GRC a déclaré avoir été informée par les appelants du 911 que Ryley était un homme aux facultés affaiblies par la drogue. Cependant, les détails publiés la semaine dernière par l’ASIRT révèlent que la police a été informée avant l’arrestation que Ryley pourrait avoir un handicap.

“Retour à zéro”

Le père de Ryley, Aaron Krause, a déclaré que son fils s’accrochait maintenant à ses parents et avait été privé de son indépendance durement acquise.

Des tâches simples comme préparer ses propres repas au micro-ondes sont désormais un défi, a déclaré Krause. Il ne veut plus conduire son scooter à l’extérieur de la maison familiale d’Edmonton, autrefois son activité préférée.

Ses médicaments ont dû être augmentés et une thérapie comportementale supplémentaire sera nécessaire pour l’aider à gérer, a déclaré Krause.

“Il allait très bien”, a-t-il déclaré. “Nous recommençons à zéro et c’est beaucoup parce que les gens ne comprennent pas vraiment combien il faut pour l’amener à ce point.”

La GRC de St. Albert a déclaré avoir procédé à l’arrestation après avoir reçu plusieurs appels au 911 au sujet d’un homme qui “affichait un comportement erratique” près d’un terrain de jeu derrière l’école Albert Lacombe.

La GRC a déclaré qu’on leur avait dit que Ryley, qu’ils ont décrit comme coopératif, était un adulte. Les agents ont décidé de l’arrêter lorsque l’adolescent n’a pas pu leur dire son nom, a déclaré le commandant du détachement Insp. Ryan Comaniuk a déclaré lors d’une conférence de presse le 5 octobre.

Le garçon a commencé à se blesser pendant le trajet jusqu’au détachement, mais les ambulanciers n’ont été appelés qu’après son placement dans des cellules de détention provisoire, a indiqué la GRC.

Le 7 octobre, l’ASIRT a reçu l’ordre d’enquêter sur l’arrestation.

Dans un communiqué de presse du 19 octobre, l’ASIRT a déclaré que la GRC avait été informée avant de rencontrer Ryley qu’il pourrait avoir un handicap.

“La GRC a reçu un rapport indiquant qu’un” jeune homme “dans la vingtaine” se comportait bizarrement dans la cour de récréation “, a déclaré l’ASIRT.

“L’appelant pensait que l’homme pouvait avoir un” handicap grave “ou être drogué, et qu’il ne devait pas être laissé seul dans la cour de récréation. La police a été envoyée pour un homme suspect qui était soit drogué, soit handicapé.”

La GRC a refusé de commenter davantage l’affaire lundi, citant l’enquête ASIRT en cours.

Ryley a été arrêté dans cette cour de récréation, derrière l’école Albert Lacombe à St. Albert, le 2 octobre. (Travis McEwan/CBC)

Ryley et ses frères et sœurs étaient chez leurs grands-parents pour le dîner lorsque l’adolescent a demandé à jouer sur les balançoires du parc. L’aire de jeux est visible depuis la fenêtre de la cuisine de la maison.

La famille a réalisé que Ryley avait disparu quelques minutes plus tard, lorsque sa grand-mère l’a appelé pour une glace.

En moins d’une heure, après avoir fouillé le parc et le ravin voisin, ils ont déposé un rapport de personne disparue. La GRC a rappelé 20 minutes plus tard pour les informer qu’ils avaient arrêté Ryley.

C’était le moment le plus effrayant de ma vie. Ils ont dit qu’il avait été appréhendé. Je ne comprends toujours pas pourquoi. -Laura Hawthorne

« Pendant tout ce temps, nous le cherchions et nous ne le savions pas », a-t-elle déclaré.

“C’est arrivé si vite. Et je ne savais pas s’il avait été kidnappé. Je ne savais pas s’il lui était arrivé quelque chose. Il était juste parti”, a-t-elle déclaré.

“Ce fut le moment le plus effrayant de ma vie. Ils ont dit qu’il avait été appréhendé. Je ne comprends toujours pas pourquoi.”

Ryley tient la main de sa mère alors qu’il se promène dans un parc près de leur maison d’Edmonton. (David Bajer/CBC)

Ryley est sorti de l’hôpital avec des blessures aux tissus mous à la tête, au visage, au dos et aux poignets. Ryley ne s’est jamais fait de mal auparavant, a-t-elle déclaré.

Les parents disent que leur soulagement de retrouver Ryley s’est rapidement transformé en incrédulité et en colère.

Krause a déclaré qu’il avait appelé la GRC pour obtenir des explications, mais qu’il attendait toujours des réponses.

“C’est le pire cauchemar de tous les parents autistes”, a-t-il déclaré.

“Si vous parlez à des parents qui ont des enfants autistes, ils vont vous dire que leur plus grande peur est que leur enfant soit mal interprété, et que lorsqu’ils sont mal interprétés, cela pourrait leur nuire d’une manière ou d’une autre. .”

La famille du garçon a embauché Higgerty Law, de Calgary, pour l’aider à explorer les options juridiques.

Hawthorne et Krause espèrent que l’arrestation de leur fils contribuera à garantir l’existence de protocoles de formation solides pour les premiers intervenants, afin que la police et les ambulanciers paramédicaux puissent reconnaître l’autisme et d’autres handicaps.

Le couple a déclaré que l’arrestation de Ryley démontre également la nécessité d’une plus grande sensibilisation de la communauté et de l’empathie pour les personnes dont le cerveau fonctionne différemment de ce qui est considéré comme typique.

« Comment a-t-il fait du mal à quelqu’un ? dit Hawthorne. “Si quelque chose de positif peut arriver à partir de cela, j’espère que c’est un catalyseur de changement.”

Si vous connaissez quelqu’un qui lutte contre l’automutilation, de l’aide est disponible. Pour plus d’informations et de ressources, visitez http://www.sioutreach.org