Un adolescent australien suspendu du Melbourne Grammar School après avoir trempé les passagers d’un bateau dans du lait

Ce qui se passe arrive, et ce gamin l’a vite découvert.

Un jeune farceur a été suspendu de son école à 20 000 $ par an au cours d’une enquête de plusieurs semaines après avoir arrosé un groupe de femmes avec du lait lors d’une promenade en bateau le 27 janvier.

Le jeune Australien anonyme de 16 ans s’est vu infliger « une combinaison de suspension et d’autres mesures punitives, réparations, excuses et conseils », à la suite de ce coup viral, qui a été vu plus de 32,6 millions de fois, selon le soleil héraut.

On voit le jeune de 16 ans en train de jeter du lait sur les passagers alors qu’ils effectuent une promenade en GoBoat sur la rivière Yarra. Instagram / étourdissement

“Nous restons convaincus que ce comportement était totalement inacceptable et avons traité la question avec le plus grand sérieux”, a déclaré la Melbourne Grammar School.

Le garçon a mis en ligne des images de cet acte ignoble sur son compte Instagram, « giddynokiddy », alors qu’il se montrait en train de jeter du lait sur les quatre femmes alors qu’elles faisaient une promenade en GoBoat sur la rivière Yarra.

L’une des victimes présumées du farceur, qui a posté une vidéo quelques instants seulement après avoir été frappée, a déclaré que le groupe célébrait l’anniversaire d’un ami.

“Vous réservez un GoBoat pour l’anniversaire de vos amis et un enfant sur le pont au-dessus de nous nous verse une bouteille entière de lait pour 😭😭😭”, a écrit Veronica Burgess dans le Vidéo TikTok publiée le 27 janvier.

Le court clip montre une table de pique-nique sur laquelle les femmes étaient assises avec des fruits et des collations recouvertes de lait, alors que quelqu’un peut être entendu dire : « En fait, nous allons puer. »

“J’adorerais retrouver l’enfant qui a gâché notre journée :)”, Burgess a légendé la vidéo.

On voit l’un des amis de Burgess essayer de secouer le lait d’un haut-parleur Bluetooth en raison de la quantité de lait qui a atterri sur le groupe.

Conscient du chemin parcouru, le garçon aurait dit à d’autres personnes dans une vidéo, qui a depuis été supprimée sur TikTok, d’arrêter d’envoyer des vidéos de lui en train de commettre un acte criminel à son école avant d’être finalement expulsé.

Du lait a été versé sur les affaires et les collations des femmes dans un TikTok mis en ligne par Veronica Burgess. tiktok.com/@veronicaburgess

«S’il vous plaît, arrêtez de contacter mon école, mon école m’a attrapé et je risque l’expulsion. Je ne peux pas croire que tu ferais ça à (un) mineur”, a écrit le garçon, selon le soleil héraut.

La Melbourne Grammar School, fondée en 1858, se targue d’être « l’une des principales écoles indépendantes d’Australie » dans le pays, indique le site Internet de l’école.

Les frais de scolarité et d’internat annuels locaux de l’école varient d’environ 21 000 $ (USD) à 28 000 $ en fonction du niveau scolaire.

«Pourquoi m’as-tu fait ça. Vous gâchez ma vie à cause d’une journée gâchée, vous avez augmenté l’anti, je ne suis qu’un enfant et vous avez gâché ma vie. Trop loin », a ajouté le garçon.

Après que l’école ait mené une enquête privée sur l’affaire, la police de Victoria est également intervenue pour émettre un avertissement au garçon pour agression illégale.

“L’affaire est désormais réglée”, a déclaré un porte-parole de la police de Victoria.

Le jeune de 16 ans était frustré après que des gens aient envoyé à son école une vidéo de lui en train de commettre cet acte pervers. Instagram / étourdissement

La farce du garçon a fait sensation sur Internet alors que beaucoup ont critiqué le « problème persistant » à Melbourne.

“Qu’est-ce qui passe par la tête de quelqu’un pour penser que je vais aller acheter du lait et gâcher la journée de quelqu’un ?????”, a déclaré un TikToker indigné.

“Pas le gamin qui essaie de dire qu’il n’est qu’un enfant et qu’il ne devrait pas être blâmé pour ça”, a ajouté un autre.

“C’est tellement triste! J’espère que cela n’a pas gâché le reste de votre journée », a déclaré une personne avant que Burgess ne dise que le groupe « s’est douché et s’est lavé les cheveux, puis a finalement pu continuer notre journée ».

Une autre utilisatrice de TikTok a affirmé avoir vécu une farce similaire en louant le GoBoat.

“Cela m’est littéralement arrivé à Melbourne, nous avons loué un goboat, des enfants sur le pont au-dessus de nous nous ont lancé des ballons d’eau et il faisait froid pendant l’hiver”, a déclaré l’utilisateur. “Mais Goboat a remboursé notre argent.”











