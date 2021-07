Un adolescent australien qui a vendu aux enchères une puce Dorito ‘Puffy’ unique sur eBay obtient une offre de Rs 11 Lakh

« La beauté est dans les yeux du spectateur. » Ce que Platon a dit il y a des siècles est devenu la devise de la plupart des collectionneurs qui ont dépensé d’énormes sommes d’argent pour posséder quelque chose de rare ou d’unique. Lors d’un événement récent, un de ces objets uniques a été mis aux enchères sur eBay à 0,99 AUD et vaut désormais 20 000 AUD. Et cet article est une puce Dorito ! Vous avez bien entendu.

Rylee Stuart, une Australienne de 13 ans originaire de la Gold Coast, appréciait son sac Dorito d’une valeur de 3 AUD lorsqu’elle est tombée sur une puce Dorito unique qui était gonflée de tous les côtés. Un dilemme s’est développé pour Rylee si elle devait le manger ou le conserver, et il semble qu’elle ait pris la bonne décision.

Elle a posté une vidéo de la puce, révélant tous les côtés soufflés, sur TikTok. La vidéo a atteint plus de 2,9 millions de vues. Sur les suggestions de ses abonnés, elle a également répertorié la puce Dorito inhabituelle pour une vente aux enchères sur eBay et l’a commencée avec 0,99 $. L’article répertorié était intitulé « Puffy Dorito One of a Kind » et dans la description, il était indiqué « un article flambant neuf, inutilisé, non ouvert et non endommagé ».

Il a fallu moins d’une demi-heure à l’offre pour atteindre 10 AUD contre 0,99 AUD. Les choses ne sont pas encore allées aussi folles. Le fou est devenu un glissement de terrain lorsqu’une heure plus tard, l’enchère est passée de 10 $ à 10 000 $ de façon exponentielle. La hausse a forcé Rylee à crier dès qu’elle a vu l’offre à 10 000 $, selon une interview avec 9News.

Dans l’interview, elle a déclaré: «J’étais sur le point de le manger, mais quelque chose m’a arrêté et j’ai pensé que je le garderais pour plus tard. Quand j’ai vu 10 000 $ sur la liste, j’ai crié. Papa dit que c’est sa côtelette depuis qu’il a acheté le paquet, mais c’est moi qui l’ai ouvert, mangé et trouvé, donc je pense que la côtelette est à moi.

La puce Dorito soufflée est actuellement cotée à 20 300 AUD, ce qui en monnaie indienne s’élève à Rs 11 lakhs. L’enchère durera encore quelques jours et il est passionnant de voir à quel point elle peut dépasser les 20 300 $. Il y a un mois, une pépite de poulet en forme de personnage du jeu populaire « Among Us » a été mise aux enchères et vendue 136 050 $ sur le marché numérique. Voyons donc combien de dollars vaut cette puce Dorito spéciale.

