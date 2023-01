Un adolescent australien fait des farces à Google Street View Car et fait semblant d’être mort dans un acte “légendaire”

L’outil Google Street View permet aux utilisateurs d’explorer virtuellement les zones (qu’ils recherchent) en assemblant des images panoramiques des rues. Cela a été rendu possible grâce aux camionnettes de Google qui parcourent la région pour offrir une vue à 360 degrés des endroits populaires le long de la route à de nombreuses adresses. Alors que l’outil est utilisé pour des promenades virtuelles, l’exploration de points de vente intéressés, etc., un adolescent australien a tenté de faire une farce en faisant semblant d’être mort lorsque la voiture de Google Maps est passée en Nouvelle-Galles du Sud (NSW).

L’adolescent a réussi la cascade désormais virale en novembre en faisant semblant d’être mort dans l’allée de sa maison. Heath Slater, de la petite ville côtière d’Ilukaa sur la rivière Clarence dans le nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud, a vu la voiture de Google Street View descendre sa rue lorsqu’il a couru dans l’allée et s’est laissé tomber face contre terre, faisant semblant d’être mort. La voiture a capturé la pose “morte” de Heath, après quoi il s’est rendu sur la plateforme de partage de vidéos pour partager sa farce réussie.

La vidéo TikTok intitulée “Faire semblant d’être mort devant la voiture de Google Maps REVEAL”, est devenue virale sur les réseaux sociaux car les utilisateurs l’ont qualifiée de “légendaire”. a dit: “Laissessssss gooooooooo les gens vont en parler dans plus de cinq ans.” Un utilisateur a également fait remarquer qu’il serait effrayant de regarder cela sur Map et a écrit : « J’aurais tellement peur si je voyais ça ».

Plus tôt, une vidéo d’un homme errant dans un métro de Delhi vêtu d’un gilet blanc et d’une serviette a fait le tour d’Internet. Il s’est promené avec désinvolture dans la paire de tongs et a fait semblant d’être à la maison, se préparant à se préparer. Les autres passagers n’ont pas pu se contrôler et ont éclaté de rire face au farceur Desi. La vidéo chatouilleuse a attiré l’attention et a amassé plus d’un million de vues sur les réseaux sociaux.

