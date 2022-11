Un adolescent australien envoyé voler dans les airs après qu’un grand blanc ait mordu massivement son ski de surf

Un adolescent australien a survécu à une rencontre avec un requin qui l’a envoyé voler dans les airs et a laissé un trou béant dans le ski de surf dans lequel il roulait.

Nathaniel Drummond, 19 ans, participait à une course de surf-ski à Seacliff Beach à Adélaïde le mois dernier lorsqu’un requin, qu’il croit être un grand blanc, a mordu son bateau et l’a envoyé voler dans l’eau, Le Gardien a rapporté.

“Le requin est juste venu et m’a frappé par en dessous”, a déclaré Drummond. “Mon ski s’est en quelque sorte décollé de l’eau et ensuite j’ai su que j’étais dans les airs et que j’étais dans l’eau.”

La vidéo des conséquences de l’attaque montre le ski de surf déchiré de Drummond avec un grand trou où le requin l’a mordu.

L’attaque s’est produite à peine 30 secondes après le début de la course à laquelle Drummond participait et s’est produite à environ un demi-mille au large.

D’autres concurrents ont pu tirer Drummond sur leurs skis de surf pendant que les équipes d’urgence arrivaient.

Il ne fait aucun doute que c’est un garçon chanceux”, a déclaré Daniel Willetts, responsable des urgences chez Surf Life Saving SA.

Drummond n’a pas été blessé lors de l’attaque et il n’y a eu aucune observation de requin dans les jours qui ont suivi.

L’Australie enregistre généralement environ 20 attaques de requins par an, la plupart se produisant en Nouvelle-Galles du Sud et en Australie occidentale, Premier message signaléajoutant que deux des attaques de 2021 ont été mortelles et sept ont été mortelles en 2020.