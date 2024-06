Un adolescent atteint du syndrome de Carney-Starakis survit à une chirurgie à cœur ouvert

Quand Amy Simpson avait 11 ans, elle a commencé à ressentir des étourdissements et des douleurs à l’estomac. À cette époque, elle traversait de nombreux changements et pensait que ses symptômes étaient causés par le stress. Pourtant, sa sœur l’a encouragée à consulter un médecin.

« Ma sœur m’a attiré l’attention en me disant : « Hé, ce n’est pas normal que cela arrive. Nous devrions vraiment vous faire examiner », a déclaré Amy, 17 ans, de Brownsville, Texas, à TODAY.com. «C’était angoissant.» Les médecins ont découvert des tumeurs dans l’estomac d’Amy et lui ont finalement diagnostiqué le syndrome de Carney-Stratakis. Il s’agit d’une maladie héréditaire rare qui provoque des tumeurs à l’estomac, au cou, à la tête et au torse, selon le Institut national du cancer. Pour de nombreux patients, ces tumeurs sont inoffensives, même si elles sont parfois cancéreuses.

Depuis qu’on a retiré la grosse tumeur de son cœur, Amy Simpson, 17 ans, aime être active et profiter de la vie. Avec l’aimable autorisation d’Ashely Meshioye

400 arrêts cardiaques en une semaine

Même si les tumeurs d’Amy n’étaient pas cancéreuses, elle les a fait enlever chirurgicalement et s’est bien comportée jusqu’à l’âge de 14 ans, lorsqu’elle a commencé à ressentir des douleurs thoraciques et à s’évanouir.

Les médecins ont effectué un scanner et ont découvert quelque chose d’étonnant : une grosse tumeur écrasant son artère coronaire, qui irrigue le muscle cardiaque. L’intervention chirurgicale visant à l’enlever comportait un risque élevé en raison de l’âge d’Amy et de l’emplacement de la tumeur, et de nombreux médecins hésitaient à le faire.

L’adolescente se demandait si elle allait mourir.

«Je me suis sentie très vaincue», se souvient-elle. «C’était comme: ‘Oh mec, c’est reparti. Je pensais que j’en avais fini avec ça.’

À l’époque, Amy vivait dans le Colorado, mais elle a déménagé au Texas pour y recevoir des soins. Au début, elle a pris un médicament dont les médecins espéraient qu’il réduirait les tumeurs. Mais cela ne faisait qu’empirer son sentiment.

«Ça n’a pas vraiment fonctionné», dit-elle. « Prendre ce médicament m’a mis dans toute une boucle de vertiges et m’a évanoui presque tous les jours. »

La santé d’Amy s’est dégradée. «J’ai commencé à avoir de très fortes douleurs à la poitrine», dit-elle. « Mon cœur a commencé à faire des choses vraiment bizarres. »

Les médecins lui ont fait porter un moniteur cardiaque pendant une semaine. Pendant cette période, elle a connu 400 épisodes au cours desquels son cœur s’est arrêté entre cinq et 25 secondes, explique le Dr Avical Aggarwal, cardiologue pédiatrique au Children’s Memorial Hermann Hospital et l’un des médecins d’Amy, à TODAY.com.

« Tout ce qui dépasse trois secondes est dangereux », explique Aggarwal. « Elle avait des douleurs à la poitrine. Elle le sentait, mais elle ne savait pas exactement ce qui se passait. »

Peu de temps après l’analyse des résultats du moniteur, Amy a été transportée à l’hôpital Children’s Memorial Hermann de Houston, où les médecins ont tenté d’élaborer un plan.

Aggarwal et son collègue, le Dr Jorge Salazar, pensaient que la chirurgie était la seule option pour Amy. Mais d’autres s’inquiétaient du danger que cela représentait.

« Dr. Salazar et le Dr Aggarwal ont continué à faire pression pour l’opération, à la demander », dit Amy. «Ils avaient du pain sur la planche.»

En mai 2023, elle a subi une intervention à cœur ouvert pour retirer la tumeur.

«Quand je me suis réveillée, c’était tellement fou à quel point je me sentais comme une nouvelle personne», dit-elle. « J’ai tout de suite pu faire la différence. »

Retirer une tumeur coincée dans le coeur

Les patients atteints du syndrome de Carney-Stratakis « peuvent avoir des tumeurs presque n’importe où dans le corps, mais principalement dans le tractus (gastro-intestinal), la poitrine, la tête et le cou », explique Aggarwal.

« Elle avait cette énorme tumeur à la poitrine qui comprimait certains composants clés du cœur, provoquant d’autres symptômes, ce qui faisait d’elle une patiente à haut risque », explique-t-il.

Le plus grand danger du syndrome de Carney-Stratakis survient normalement lorsque les tumeurs compriment une structure vitale du corps. C’est exactement ce qu’Amy a vécu.

« Elle avait des épisodes de douleurs thoraciques, de vertiges et d’évanouissement », explique Aggarwal, ajoutant que la tumeur comprimait l’artère coronaire principale gauche « à près de 10 à 15 % de sa taille normale ». Cette restriction a provoqué des épisodes où son cœur s’est arrêté.

«Les artères coronaires sont comme les conduites de gaz menant au cœur», explique Salazar, chirurgien cardiothoracique pédiatrique à l’hôpital Children’s Memorial Hermann, à TODAY.com. « Lorsque l’artère coronaire principale gauche est pincée, pliée ou obstruée, c’est comme avoir une crise cardiaque. … Elle avait plusieurs épisodes, de véritables crises de mort, chaque jour.

Même si les deux hommes savaient que l’opération était risquée, ils pensaient à leurs propres filles adolescentes et à la façon dont ils feraient tout pour leur sauver la vie. Ils pensaient qu’Amy le méritait aussi.

« Beaucoup d’autres chirurgiens l’ont refusée », explique Salazar. « Nous avons dit à la famille que sans intervention chirurgicale, elle allait certainement mourir bientôt. … Nous étions simplement très déterminés (à aider).

Au cours de cette opération à cœur ouvert de six heures, Salazar espérait libérer la tumeur de son artère coronaire tout en préservant la structure du cœur et des artères.

« Nous avons exposé le cœur et vu la tumeur. C’était assez époustouflant de voir à quel point la tumeur était vasculaire », dit-il. « La tumeur avait essentiellement provoqué la croissance de tous ces vaisseaux sanguins et la nourrissait. »

Parce que la tumeur était étroitement liée aux vaisseaux sanguins, Salazar savait qu’il devait adopter une approche différente pour retirer la tumeur.

« Nous avons coupé une partie de son aorte, une partie de son artère pulmonaire », dit-il. « Nous avons trouvé la partie de la tumeur qui pinçait l’artère principale gauche et nous l’avons rasée. »

La tumeur avait aminci une partie de l’artère à un endroit et lorsqu’ils l’ont retirée, elle a laissé un petit trou. Après avoir tout retiré, Salazar a réparé le trou et reconstruit son aorte et son artère pulmonaire comme il le ferait chez des patients souffrant de malformations cardiaques congénitales.

« À la fin de l’opération, elle avait non seulement un cœur normal, mais aussi une artère coronaire normale », dit-il. « Elle s’est rétablie incroyablement rapidement. Nous lui avons fait plusieurs examens et visites après l’opération, et elle a littéralement un cœur normal. Maintenant, tous ces sorts mortels ont disparu.

« Je me sentais vraiment libre »

Après avoir passé environ deux semaines à l’hôpital, Amy est rentrée chez elle.

«J’ai quasiment rebondi», dit-elle. « Mentalement, j’étais très, très épuisé. Mais physiquement, je me sentais vraiment bien, et c’était incroyable… de ressentir ce sentiment de normalité.

Amy Simpson a immédiatement remarqué une différence lorsqu’elle s’est réveillée après une opération chirurgicale visant à retirer une grosse tumeur écrasant son aorte. Elle en a malheureusement un qui lui pousse dans le cou et qui lui comprime les nerfs. Avec l’aimable autorisation d’Ashely Meshioye

L’été dernier, elle a passé de longues journées à la piscine et du temps avec des amis à être active.

« Je me souviens d’avoir couru avec mes amis parce que courir, tout d’un coup, c’était tellement agréable », dit-elle. «Je me sentais vraiment libre.»

Malheureusement, Amy a une autre tumeur qui se développe dans le cou et comprime les nerfs. «Je peux le sentir», dit-elle. « Ma vision est (plus floue) dans mon œil gauche à cause de cela. »

Les médecins qu’elle a consultés pensent que s’ils l’enlèvent, elle perdra la sensation de son visage. «Je ne pourrais pas parler», dit-elle. « Je ne serais pas capable de chanter et chanter, c’est ma vie. … J’aurais probablement une sonde d’alimentation.

Un médecin lui a prédit qu’il lui faudrait cinq à dix ans avant que la tumeur ne devienne un problème grave, pouvant mettre sa vie en danger. Elle prend actuellement à nouveau des médicaments pour tenter de réduire la tumeur.

Même si c’est accablant d’avoir une autre messe, elle essaie de profiter de la vie autant qu’elle le peut. Amy a obtenu son diplôme d’études secondaires très tôt et étudie la musique à l’université de l’Utah l’année prochaine.

Subir tant d’opérations chirurgicales à un si jeune âge a inspiré Amy à embrasser la vie et à poursuivre ses rêves, comme un jour se produire à Broadway. Elle espère que son histoire encouragera les gens à défendre leur santé, même lorsque celle-ci semble désastreuse.

«Il y a des médecins qui peuvent réaliser l’impossible», dit Amy. «Je devrais raconter mon histoire, partager mon article et aider autant que je peux.»