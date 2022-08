Un adolescent arrêté avec un cocktail Molotov inspiré de TikTok

Le futur allume-feu a déclaré à la police qu’il avait appris la recette explosive sur l’application de médias sociaux préférée de la génération Z

La police de la ville israélienne de Haïfa a arrêté vendredi un garçon de 15 ans avec des briquets et un cocktail Molotov. L’adolescent a déclaré aux officiers qu’il avait fabriqué l’engin incendiaire selon une recette qu’il avait trouvée sur TikTok.

Après avoir été placé en garde à vue, l’adolescent a déclaré à la police qu’il voulait voir si la recette de la bombe artisanale fonctionnerait et qu’il prévoyait de la lancer sur une zone sablonneuse d’un parc de la ville. La police a estimé que l’appareil aurait pu déclencher un incendie majeur en raison de la quantité de carburant utilisée, a rapporté Ynet News.

Les directives de la communauté de TikTok interdisent le contenu qui “décrit ou fournit des instructions détaillées sur la façon d’effectuer une activité dangereuse,” cela contient « des instructions sur la façon de fabriquer ou d’utiliser des armes susceptibles d’inciter à la violence », ou ça “présente des armes à feu, des accessoires d’armes à feu, des munitions ou des armes explosives.”

Lire la suite Le défi TikTok déclenche un vol de voiture endémique

Presque toutes les principales plateformes de médias sociaux ont des politiques similaires sur les armes et les explosifs, bien que ces règles soient régulièrement bafouées. Dans les jours et les semaines qui ont suivi l’entrée des troupes russes en Ukraine, les instructions ont proliféré sur la fabrication de cocktails Molotov – rebaptisés “Bandera Smoothies” du nom du chef nationaliste ukrainien et criminel de guerre Stepan Bandera.

L’une de ces vidéos a été postée sur Facebook par le ancien Premier ministreVladimir Groysman.

Avant l’avènement des médias sociaux, “The Anarchist Cookbook” était la ressource incontournable pour les fabricants de bombes amateurs. Publié aux États-Unis dans les années 1970 et partagé sur les premiers forums Internet dans les années 1990, le livre comprenait des instructions pour les armes artisanales, les drogues et les explosifs. Malgré de nombreuses critiques du ministère américain de la Justice, du FBI et de la Maison Blanche, le livre n’a pas été interdit aux États-Unis en raison de la protection de la liberté d’expression par le premier amendement.