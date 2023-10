Un adolescent arrêté après une fusillade meurtrière dans un centre commercial thaïlandais

Le suspect a tué deux personnes et en a blessé cinq autres, ont indiqué des responsables.

Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées après qu’un adolescent a ouvert le feu dans un centre commercial haut de gamme au cœur de la capitale thaïlandaise, ont confirmé les autorités. Le suspect a été arrêté.

La fusillade s’est déroulée mardi après-midi au centre commercial Siam Paragon, un vaste complexe commercial du centre-ville de Bangkok, le jeune attaquant brandissant une arme de poing avant de tirer sur au moins sept personnes. Les deux victimes sont une Chinoise de 34 ans et une autre femme originaire du Myanmar, ont indiqué des responsables. Cinq personnes ont été blessées, dont deux grièvement.

Alors que les premiers rapports faisaient état de trois personnes tuées, le bilan a depuis été révisé.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre des acheteurs paniqués fuyant les lieux tandis que des coups de feu se font entendre.

🚨 Dernières nouvelles : Un jeune de 14 ans est désormais en détention à la suite d’une fusillade choquante au centre commercial Siam Paragon en Thaïlande. Nos pensées vont aux victimes et à leurs familles pendant cette période difficile. 🙏 #Thaïlande #MallShooting #Dernières nouvelles #La sécurité d’abord pic.twitter.com/e2TnCxLxcX -Iris (@Iris_i_Life) 3 octobre 2023

Bien que le tireur n’ait pas été identifié par les autorités, le chef de la police nationale, Torsak Sukvimol, a annoncé que le suspect était un mineur. « J’ai entendu des voix lui disant de tirer sur les gens », selon le Bangkok Post. Plusieurs médias ont rapporté que l’agresseur n’avait que 14 ans.

Le chef de la police a ajouté qu’il n’était pas encore clair comment l’adolescent avait obtenu l’arme de poing utilisée lors du carnage, mais a déclaré qu’une enquête était en cours.

La fusillade a eu lieu sur plusieurs étages du centre commercial pendant 90 minutes, mais le suspect s’est finalement rendu sans combat. Des vidéos et des photos de la scène montreraient le moment où les policiers ont arrêté le suspect, qui portait une chemise noire et une casquette de baseball arborant le drapeau américain.

1. Le garçon de 14 ans arrêté après la fusillade du centre commercial Siam Paragon à Bangkok est trop confus pour être interrogé. « Il a dit que c’était comme si un autre lui disait sur qui tirer », a déclaré le chef de la police thaïlandaise, Torsak Sukvimol. https://t.co/vb6iqeJdbW pic.twitter.com/F4WAVOznwe – Actualités BFM (@NewsBFM) 4 octobre 2023

Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a exprimé ses condoléances aux familles des victimes. « Je voudrais apporter mon soutien moral aux familles de tous ceux qui sont morts et ont été blessés », il a dit.

Cette fusillade survient quelques jours seulement avant le premier anniversaire de l’attaque terroriste la plus meurtrière survenue en Thaïlande. Le 6 octobre 2022, un ancien policier armé d’une arme à feu et d’un couteau a pris d’assaut une garderie et tué au moins 36 personnes. Vingt-quatre des victimes étaient des enfants d’âge préscolaire, tandis que les 12 autres étaient des adultes.