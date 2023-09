Un adolescent arrêté après l’abattage de « l’arbre de Robin des Bois »

L’emblématique sycomore Gap, vieux de 300 ans, dans le parc national de Northumberland en Angleterre, a été abattu tôt jeudi.

La police britannique a arrêté un suspect de 16 ans pour l’abattage de l’arbre emblématique Sycamore Gap dans le parc national de Northumberland en Angleterre. L’arbre, qui aurait environ 300 ans, était également connu sous le nom d’« arbre de Robin des Bois » après avoir figuré dans le film éponyme de 1991 avec Kevin Costner.

Dans un message sur X (anciennement Twitter) jeudi après-midi, la police de Northumbria a déclaré avoir arrêté un homme de 16 ans en lien avec l’incident. Une affaire pénale de dommages et intérêts a été ouverte et le suspect est en garde à vue et assiste les policiers dans leurs enquêtes, ont ajouté des responsables.

Les autorités ont indiqué qu’elles sont «garder l’esprit ouvert» car l’enquête en est encore à ses débuts.

#MISE À JOUR Des policiers enquêtent sur le vandalisme d’une icône #Northumberland arbre ont procédé à une arrestation. Une enquête est en cours après que le Sycamore Gap Tree a été abattu pendant la nuit dans ce que nous pensons être un acte délibéré de vandalisme. (1/3) 📸 Gary Pickles/Parc national de Nland https://t.co/U6Fr1e4NNL pic.twitter.com/yNtol9R9Fr – Police de Northumbrie (@northumbriapol) 28 septembre 2023

Le surintendant Kevin Waring a lancé un appel au public pour toute information sur la destruction du «monument de renommée mondiale.« Il a décrit l’incident comme ayant causé »un choc, une tristesse et une colère importants dans toute la communauté locale et au-delà.»

Les agents et les gardes du parc arrivés sur les lieux jeudi matin ont conclu que l’un des arbres les plus célèbres de Grande-Bretagne avait été abattu à la tronçonneuse.

Les habitants ont déclaré aux autorités qu’ils n’avaient rien entendu de suspect au cours de la nuit, en raison des vents violents provoqués par la tempête Agnes.

Le sycomore, qui poussait à côté du mur d’Hadrien de l’époque romaine, a été nommé arbre de l’année lors d’un concours organisé par le Woodland Trust en 2016.

Décrivant l’abattage, le directeur général du National Trust, Andrew Poad, a déclaré qu’il avait du mal à «voir la logique» derrière l’acte, appelant l’arbre «fait partie de l’ADN de ce territoire.» L’association caritative de conservation du patrimoine a déjà annoncé qu’elle collecterait des graines et prélèverait des boutures sur l’arbre abattu. Poad a également noté que «la souche pourrait essayer de repousser,» reconnaissant toutefois que «ce ne sera pas pareil.»

Tony Gates, directeur général du parc national de Northumberland, a déclaré : «il y a déjà eu beaucoup de très bonnes idées de la part de la communauté et nous devons donc être ouverts et les écouter.»