Un adolescent arrêté après la coupe d’un arbre Sycamore Gap, selon la police

L’arbre s’est tenu fièrement pendant des centaines d’années, isolé dans un creux spectaculaire du paysage de Northumberland, en Angleterre, juste à côté du mur d’Hadrien. Peut-être l’arbre le plus photographié d’Angleterre, le Sycamore Gap a attiré les visiteurs de loin et est apparu dans le film de 1991 « Robin des Bois : Prince des Voleurs ».

« Des gens y ont dispersé leurs cendres. Les gens ont proposé là-bas. J’y ai pique-niqué avec ma femme et mes enfants », a déclaré le maire de North of Tyne, Jamie Driscoll. dit le X , la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter. « Cela fait partie de notre âme collective. »

Le National Trust, une organisation caritative britannique de conservation du patrimoine qui a aidé à prendre soin de l’arbre, dit elle était « choquée et désespérément attristée » par la nouvelle et s’efforçait de comprendre ce qui s’était passé et ce qui pouvait être fait. « Nous savons à quel point cet arbre emblématique est apprécié au niveau local, national et par tous ceux qui l’ont visité », a ajouté l’organisation.