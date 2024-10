Un adolescent armé condamné à 45 ans de prison pour double meurtre

16 octobre — Un juge a condamné mercredi Josef Toney, 19 ans, à 45 ans de prison pour la mort par balle de deux femmes lors d’un vol en 2021.

Toney avait 15 ans au moment où il a abattu Aerial Mallam, 21 ans, et Jessica Lucero, 31 ans, sous les yeux de la fille de Mallam, âgée de 2 ans, ont déclaré les procureurs lors de l’audience de détermination de la peine de Toney.

Toney a plaidé coupable en mai à deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré et de vol à main armée pour être entré dans un appartement du nord-est d’Albuquerque pour voler du cannabis ou de l’argent et avoir tué les femmes.

Il a également plaidé coupable de coups et blessures aggravés pour avoir tiré et blessé un homme lors du même incident.

Lors d’une audience de détermination de la peine chargée d’émotion devant le 2e tribunal de district judiciaire, les membres de la famille ont déclaré que la fille de Mallam, aujourd’hui âgée de 7 ans, avait encore de vifs souvenirs du meurtre de sa mère.

« Elle est profondément attristée de ne pas avoir sa mère dans sa vie », a déclaré la mère de Mallam, Terra Mitchell, à propos de la fille de Mallam.

« Ma petite-fille vérifie chaque fenêtre et porte, s’assurant qu’elles sont verrouillées et parle de sa mère et pleure pour sa mère et combien elle lui manque », a déclaré Mitchell.

Le juge de district Courtney Weaks a condamné Toney comme délinquant violent grave, ce qui l’oblige à purger au moins 85 % de sa peine, soit 34 ans, avant d’être éligible à la libération conditionnelle.

Toney a également été accusé de s’être évadé du centre de détention pour jeunes pendant environ 24 heures en juin. Cette accusation criminelle d’évasion de prison reste en suspens.

L’évasion a incité les procureurs à annuler un accord de détermination de la peine antérieur qui aurait plafonné la peine de Toney à un maximum de 34 ans de prison.

Le procureur Jordan Machin a demandé au juge de condamner Toney à 81 ans de prison.

« Il a coûté la vie à deux belles mères », a déclaré Machin. « Les actions sont plus éloquentes que les mots. Il est seulement désolé maintenant parce qu’il risque 81 ans. »

Dans une déclaration décousue de cinq minutes, Toney s’est excusé auprès des familles des victimes et a déclaré qu’il avait compris que ses actions étaient mauvaises.

« Cela m’a pris beaucoup de temps et beaucoup de temps pour apprendre des situations de la vie réelle, comme lire les informations et lire des livres et vraiment comprendre que la vie est une chose précieuse », a déclaré Toney.

L’avocate de Toney, Stephanie Gulley, a fait valoir que Toney avait grandi sans surveillance parentale dès son plus jeune âge.

Toney « a été livré à lui-même dès l’âge d’un an », a déclaré Gulley au juge. « Il a volé, il s’est battu, il a mendié de la nourriture. »

Gulley a déclaré à Weaks que Toney serait libéré de prison un jour et qu’il avait besoin d’un traitement et de médicaments et a plaidé pour une peine plus courte.

« C’est ce que nous constatons lorsque nous ne prenons pas soin des enfants – lorsqu’ils grandissent en se débrouillant seuls », a déclaré Gulley, faisant référence à un rapport présentenciel préparé pour le tribunal.

Weaks a déclaré lors de la détermination de la peine qu’elle avait reconnu que Toney n’avait que 15 ans au moment des meurtres.

« Je pense que nous pouvons tous convenir que ce n’est pas un homme, c’est encore un enfant », a déclaré Weaks. « Le tribunal le traitera comme un délinquant violent et grave, mais soyons clairs : il était encore un enfant. »

Weaks a également déclaré qu’elle avait été frappée par le profond chagrin des membres de la famille aux prises avec la perte des femmes assassinées.

« Cette communauté est en proie à des gens qui ont l’âge de M. Toney et qui sont impliqués dans ces vols de drogue orchestrés », a déclaré Weaks. « Et cela entraîne des pertes de vies humaines de façon régulière et constante. »