Un adolescent anglo-belge devient le plus jeune pilote à voler autour du monde en solo | Nouvelles du Royaume-Uni

Un jeune pilote anglo-belge est devenu la plus jeune personne à faire le tour du monde en solo.

Mack Rutherford, 17 ans, a décollé de Sofia en Bulgarie le 23 mars de cette année et s’est envolé pour l’Italie et la Grèce, avant de naviguer en Asie, en Afrique, aux États-Unis et sur deux océans.

L’aviateur a de nouveau atterri mercredi dans la capitale bulgare – cinq mois après avoir entrepris son odyssée.

Il a battu le record du monde Guinness établi par Travis Ludlow, 18 ans, en 2021, qui a réalisé l’exploit à l’âge de 18 et 150 jours.

Mack a été encouragé par sa sœur Zara, qui en janvier est devenue la plus jeune femme à voler autour du monde19 ans.

Il a piloté un Shark ultra-léger rapide, dont la vitesse de croisière atteint 300 km/h (186 mph).

S’exprimant en Bulgarie, il a déclaré aux journalistes : “Suivez simplement vos rêves, quel que soit votre âge.

“Travailler dur et aller de l’avant pour atteindre vos objectifs.”

Son voyage a commencé le 23 mars et a dû faire face à des tempêtes de sable au Soudan, à une chaleur extrême à Dubaï et à des fermetures d’aéroports en Inde.

S’exprimant avant son voyage, il a déclaré que voler est un “rêve” qui a toujours fait partie de sa vie et de celle de sa sœur, suivant les traces de leur mère et de leur père, qui sont tous deux des pilotes talentueux.

“Lorsque vous montez dans les airs et que vous voyez tout si petit, vous pouvez littéralement aller où vous voulez.

“C’est juste incroyable, j’ai toujours adoré ça.”

Mack, qui s’est qualifié pour sa licence de pilote en juillet 2020 – le plus jeune pilote du monde à l’âge de 15 ans et deux semaines – a insisté sur le fait qu’il n’essayait pas d’en obtenir un sur sa sœur et la voyait plutôt comme une source d’inspiration.