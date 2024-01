Un adolescent américain tué par balle en Cisjordanie par les forces israéliennes, selon des responsables palestiniens

Un adolescent palestino-américain a été tué par balle vendredi par les troupes israéliennes en Cisjordanie, ont déclaré des responsables palestiniens à Reuters.

Le garçon de 17 ans a été abattu lors d’affrontements avec les forces israéliennes, a déclaré à Reuters l’oncle de la victime.

Un porte-parole du Département d’État a seulement confirmé à CBS News qu’un citoyen américain était mort en Cisjordanie, ajoutant que “nous travaillons pour comprendre les circonstances de l’incident et avons demandé des informations supplémentaires au gouvernement israélien”.

Selon Wafa, l’agence de presse officielle de l’Autorité nationale palestinienne, le garçon a reçu une balle dans la tête. Wafa l’a identifié comme étant Tawfiq Ajjaq.

L’unité du porte-parole de la police israélienne a déclaré dans un communiqué que vendredi après-midi, “un rapport d’incident a été reçu concernant un tir d’arme à feu, impliquant apparemment un agent des forces de l’ordre en congé, un soldat et un civil”. La “décharge était dirigée vers une menace perçue”, décrite dans le communiqué de la police comme des individus palestiniens jetant des pierres le long d’une autoroute.

“Des informations supplémentaires indiquent la mort potentielle d’un Palestinien de 17 ans à cause de coups de feu”, indique le communiqué de la police, ajoutant qu’une enquête a été ouverte.

Les Forces de défense israéliennes ont déclaré à CBS News qu’un soldat de Tsahal était présent dans la zone et que « l’affirmation selon laquelle le soldat aurait tiré sur le Palestinien était en cours d’examen ».

Les proches d’un Américano-palestinien de 17 ans qui a été abattu par les forces israéliennes en Cisjordanie lors d’une cérémonie funéraire près de Ramallah, en Cisjordanie, le 20 janvier 2024. Issam Rimawi/Anadolu via Getty Images



Wafa signalé que la fusillade s’est produite dans la petite ville palestinienne d’al-Mazra’a ash-Sharqiya, à l’est de Ramallah. Des funérailles ont eu lieu samedi, avec des images d’actualités de Reuters montrant des centaines d’hommes palestiniens promenant le corps du garçon à travers la ville.

“Venez ici par terre et voyez ce qui se passe”, a déclaré le père de la victime aux journalistes lors des funérailles. “Venez ici et testez, voyez par vos propres yeux, quel genre de vie nous vivons ici, quelle est la pression qu’ils nous font subir… Combien de pères et de mères doivent dire au revoir à leurs enfants. Combien d’autres ?”

Tensions en Cisjordanie ont bondi depuis que le Hamas a lancé son attaque terroriste sanglante le 7 octobre contre le sud d’Israël, déclenchant la guerre entre Israël et le Hamas.

