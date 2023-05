Un adolescent américain fait don de milliers de livres aux enfants hospitalisés

Emily Bhatnagar a toujours trouvé du réconfort dans la lecture. Lorsqu’elle est aux prises avec l’anxiété et la dépression, elle se tourne vers les livres.

Alors, quand elle a accidentellement vu un message texte sur le téléphone de son père informant des proches qu’il avait un cancer de la thyroïde de stade 4, elle a masqué ses peurs avec la seule chose dans laquelle elle a toujours trouvé du réconfort.

Mais cette fois, elle est allée un peu plus loin.

À l’âge de 17 ans, Emily a lancé une collecte de livres de quartier en l’honneur de son père, Mike Bhatnagar. Elle a décidé qu’elle donnerait les livres aux enfants qui faisaient également face à des problèmes de santé.

« Je me suis dit, je ne suis qu’un adolescent. Que puis-je faire ? Je ne suis pas médecin. Je ne peux pas sauver des vies, mais j’espère pouvoir les rendre un peu plus brillantes », dit l’adolescent, qui vit avec ses parents à Gaithersburg, Maryland. « Je me noyais de tristesse quand mon père a été diagnostiqué. Penser à ces petits enfants traversant la même chose que mon père était inimaginable. »

C’était en juillet 2021. Son objectif initial était de collecter des livres pour les enfants sous traitement contre le cancer, mais elle l’a étendu à tous les patients de moins de 18 ans. Elle a appelé son effort For Love and Buttercup, d’après une fleur préférée, et l’a lancé avec une demande de livre dons sur l’application de quartier Nextdoor.

Près de deux ans plus tard, la thyroïde de son père s’est améliorée, For Love and Buttercup est une organisation à but non lucratif et ses efforts locaux ont stimulé les dons de plus de 15 000 livres pour enfants aux hôpitaux de la région de DC.

« Les fleurs de bouton d’or représentent l’innocence enfantine et l’espièglerie que beaucoup de ces enfants n’ont pas l’occasion d’expérimenter… C’est ce que j’espère qu’ils ressentent, même pendant quelques secondes, lorsqu’ils ouvrent mes livres », dit-elle.

La collecte de livres de quartier qui a commencé avec une adolescente seule dans un nuage de désespoir face à la maladie de son père est devenue une initiative nationale. Et Emily, maintenant âgée de 19 ans, dit que cela lui a donné, à elle et à son père, une distraction commune qui leur permet de guérir ensemble.

Emily Bhatnagar avec des piles de livres donnés. Elle dit que c’est gratifiant de voir les enfants dans les hôpitaux devenir enthousiastes à l’idée d’obtenir les livres. (Avec l’aimable autorisation de Jyoti Bhatnagar)

BOOK DRIVE EST UNE OPÉRATION FAMILIALE

Emily Bhatnagar dit qu’elle n’oubliera jamais le jour où elle a appris le diagnostic de cancer de son père fin 2019. Il lui avait demandé de l’aider à trouver un e-mail sur son téléphone lorsqu’elle est tombée sur le message.

L’adolescente dit qu’elle a longtemps lutté contre la dépression, l’anxiété et un trouble de l’alimentation, mais cela a augmenté de « 1 000% » après avoir appris la maladie de son père.

Quelques mois plus tard, son père a été transporté d’urgence aux urgences parce que la tumeur lui rendait la respiration difficile et qu’il avait besoin d’une trachéotomie d’urgence.

Pendant des mois, Emily a regardé avec peur la maladie commencer à lui enlever des morceaux : sa santé, ses cheveux, sa voix. Elle a commencé à s’affamer. Elle se sentait coupable d’avoir mangé alors que son père se nourrissait par sonde.

« Physiquement, je ne pouvais tout simplement pas me forcer à manger quoi que ce soit », dit-elle. « Je voulais passer chaque seconde éveillée avec lui. »

Alors Emily, qui dit qu’elle est restée en grande partie seule à l’école et qu’elle a lu des livres pendant la récréation, a commencé à réfléchir à la façon d’aider.

Elle a posté la demande de livres sur Nextdoor et a été stupéfaite lorsque des volumes nouveaux et légèrement utilisés ont afflué d’étrangers de tous horizons : un diplômé en bio-ingénierie, un ancien journaliste sportif, un enseignant préscolaire, un amateur de romans d’amour, un étudiant en astronomie.

Ses parents ont grandi à New Delhi, en Inde, et ont immigré aux États-Unis il y a trois décennies à la recherche d’une vie meilleure. La famille gère un restaurant de plats à emporter qui sert de la cuisine indienne et prépare des Roti, des Paratha et d’autres pains plats. Emily a créé une liste de souhaits Amazon et a indiqué l’adresse de Gaithersburg de leur restaurant comme l’endroit où les donateurs pouvaient envoyer des livres.

Sa collecte de livres est devenue une opération familiale. La famille, y compris le frère aîné d’Emily, Michael, a commencé à passer des soirées au restaurant, ouvrant des boîtes de livres. Livrer des cartons de livres aux hôpitaux est devenu une routine père-fille. Les jours où son père était trop malade pour l’accompagner, Emily l’a appelé sur FaceTime depuis les hôpitaux alors qu’elle effectuait des livraisons.

Cela a donné à la famille autre chose sur laquelle se concentrer pendant une période stressante.

« Mon père est toujours au magasin », dit Emily. « Ce que j’aime vraiment, c’est qu’il n’a jamais perdu son étincelle après le cancer. Il est toujours super excité par la vie. »

Mike Bhatnagar a perdu la plupart de ses cordes vocales et parle dans un murmure rauque. Il utilise un tube pour se nourrir à travers son estomac.

Il a déclaré à CNN dans un e-mail que le projet de sa fille lui avait donné de la force – et lui avait donné une voix.

« Je me sens un peu plus fort chaque jour. Emily y est pour beaucoup », a-t-il déclaré. « Je ne m’attendais pas à ce que l’impact de sa collecte de livres soit aussi énorme. Je pensais que ce n’était que local et je n’avais pas réalisé à quel point Emily était passionnée par cette cause. »

Emily Bhatnagar et son père livrent des livres au MedStar Georgetown University Hospital. « Pouvoir aider quelqu’un d’autre a rendu la charge un peu plus légère », dit-elle. (Avec l’aimable autorisation de Jyoti Bhatnagar)

LES HÔPITAUX DISENT QU’ILS SONT RECONNAISSANTS POUR LES LIVRES

Alors qu’Emily tentait d’accepter la maladie de son père, elle a contacté les hôpitaux de la région de Washington, DC pour faire don de livres. Elle voulait aussi offrir aux enfants malades une forme d’évasion.

L’un de ses premiers dons était un lot d’environ 1 500 livres à la clinique Inova Cares pour les familles, qui traite les personnes mal desservies et non assurées dans le nord de la Virginie, explique Fadi Saadeh, directeur principal de la santé communautaire de l’établissement.

Emily dit qu’elle essaie de choisir des livres pour les enfants de tous âges – des nourrissons aux adolescents – et pèse plusieurs facteurs dans ses choix.

« Bien sûr, je veux inclure des classiques de l’enfance comme Harry Potter, mais je veux aussi m’assurer que mes livres sont diversifiés et ont des personnages dans lesquels les enfants lisant ces livres peuvent se voir », dit-elle.

« En tant qu’Américain d’origine asiatique, je me suis toujours senti tellement exclu parce que presque aucun des livres que je lisais n’avait de personnages qui me ressemblaient ou pouvaient se rapporter à mon héritage. J’essaie aussi d’ajouter des livres écrits par des auteurs plus petits qui peuvent être des personnes de couleur, et des livres porteurs de messages puissants sur la persévérance. »

Entre les pages, elle glisse souvent une note personnelle avec un message positif pour les enfants. Parfois, elle ajoutera des Beanie Babies et d’autres animaux en peluche. Saadeh dit que ceux-ci sont extrêmement populaires auprès des enfants dans leurs cliniques de Virginie.

« Cher doux enfant », lit l’une de ses notes à un patient atteint d’un cancer pédiatrique. « Tu es un super-héros dans la vraie vie. La force de mon héros Superman n’est même pas comparable à la tienne. »

La famille Bhatnagar a livré 1 500 autres livres en novembre aux hôpitaux et cliniques Holy Cross Health. Alisa Smallwood, directrice du développement chez Holy Cross Health, a déclaré que les livres sont une distraction bienvenue pour les enfants hospitalisés.

« Lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous avons vraiment le choix de la façon de réagir. Elle a choisi de regarder à l’extérieur d’elle-même et d’aider les autres – c’est vraiment courageux », a déclaré Smallwood. « Nous sommes reconnaissants d’avoir été choisis par Emily… Les hôpitaux sont un endroit effrayant pour les enfants, et les livres contribueront à améliorer l’environnement de guérison. »

Dans la mesure du possible, Emily précise que les livres vont aux hôpitaux avec des unités de cancérologie pédiatrique. Et alors que la pandémie s’atténue, elle a enfin pu distribuer quelques livres en personne.

« Regarder les enfants s’énerver quand je leur ai remis les livres… c’était le jour le plus précieux et le plus beau de la vie », dit-elle.

Emily Bhatnagar ouvre des paquets de livres. Elle a reçu tellement de livres pour l’anniversaire de son père qu’ils ont rempli la boulangerie de ses parents dans la banlieue du Maryland. (Avec l’aimable autorisation de Jyoti Bhatnagar)

SA CAUSE EST D’ENSEIGNER SES COMPÉTENCES DE VIE

Emily dit qu’elle est toujours époustouflée par le fait que des inconnus lui donnent des livres.

« Cela n’existerait même pas sans eux. C’est toujours aussi fou pour moi qu’ils utilisent leur argent durement gagné dans mes livres … pour une cause dirigée par un jeune de 19 ans. »

Emily dit qu’elle se sent beaucoup mieux maintenant. Mais son père a récemment reçu d’autres mauvaises nouvelles. Son cancer était en rémission pendant un certain temps, mais les médecins ont récemment découvert des taches cancéreuses dans ses poumons, dit-elle.

Cette fois, cependant, elle se sent plus armée pour gérer le revers.

« Vos émotions, aussi fortes et puissantes soient-elles, ne peuvent jamais vous tuer », dit-elle. « Tu vas survivre. Tu n’as qu’à respirer. »

Emily suit des cours virtuels au Montgomery College et espère être transférée dans une école en personne une fois que la santé de son père se sera stabilisée. Son rêve est de se spécialiser en psychologie à l’Université de Yale et de travailler avec des enfants.

En attendant, les livres continuent d’arriver. Sa pas si petite collecte de livres lui apprend à gérer une organisation à but non lucratif et à nouer des relations avec des dirigeants communautaires.

La leçon la plus importante qu’elle a apprise ? Qu’il y a encore de la beauté dans le monde, même si les choses deviennent parfois difficiles, dit-elle.

Et un livre est toujours une bonne distraction.