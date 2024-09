Un adolescent accusé d’une fusillade dans une école de Géorgie et son père maintenu en détention

WINDER, Géorgie — Le suspect de 14 ans dans une fusillade qui a tué quatre personnes dans un lycée de Géorgie et son père, qui a été arrêté pour avoir permis à son fils d’avoir une arme, resteront en détention après que leurs avocats ont décidé de ne pas demander de libération sous caution vendredi.

Colt Gray, qui a été inculpé de quatre chefs d’accusation de meurtre, est accusé d’avoir utilisé un fusil d’assaut semi-automatique pour tuer deux camarades de classe et deux enseignants mercredi au lycée Apalachee de Winder, près d’Atlanta. Son père, Colin Gray, fait face à des accusations similaires dans la dernière tentative des procureurs de tenir les parents responsables des actes de leurs enfants lors des fusillades dans les écoles.

« Il n’est pas nécessaire d’avoir été blessé physiquement pour être une victime », a déclaré le procureur de district Brad Smith devant le tribunal du comté de Barrow. « Tout le monde dans cette communauté est une victime. Tous les enfants de cette école étaient des victimes. »

Le père et le fils ont comparu vendredi matin devant une cinquantaine de spectateurs dans la salle d’audience, où des employés avaient placé des boîtes de mouchoirs le long des bancs, en plus des membres des médias et des adjoints du shérif. Certains membres des familles des victimes au premier rang se sont serrés dans les bras et une femme tenait un animal en peluche.

Lors de son audience, Colt Gray, vêtu d’un pantalon kaki et d’une chemise verte, a été informé de ses droits ainsi que des accusations et des sanctions auxquelles il s’exposait pour la fusillade survenue à l’école où il était élève. Il a été escorté à la sortie, les poignets et les chevilles entravés.

Le juge a ensuite rappelé l’adolescent au tribunal pour corriger une erreur antérieure selon laquelle ses crimes pourraient être punis de mort. Comme il est mineur, la peine maximale à laquelle il est exposé est la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Peu après, Colin Gray a été amené au tribunal, vêtu d’un uniforme de prisonnier à rayures grises. Colin Gray, 54 ans, a été inculpé jeudi en lien avec la fusillade et a répondu aux questions d’une voix à peine audible, donnant son âge et affirmant qu’il avait terminé sa 11e année, ce qui lui a valu un diplôme d’équivalence de lycée.

Colin Gray a été accusé d’homicide involontaire et de meurtre au deuxième degré en lien avec la fusillade. Les mandats d’arrêt stipulent qu’il a causé la mort d’autres personnes « en fournissant une arme à feu à Colt Gray en sachant qu’il constituait une menace pour lui-même et pour les autres ».

Les accusations interviennent cinq mois après que les parents du Michigan, Jennifer et James Crumbley, aient été les premiers condamné pour une fusillade de masse dans une école aux États-UnisIls ont été condamnés à au moins 10 ans de prison pour ne pas avoir sécurisé une arme à feu à la maison et avoir agi avec indifférence face aux signes de détérioration de la santé mentale de leur fils avant qu’il ne tue quatre étudiants en 2021. Les fusillades en Géorgie ont également relancé le débat sur les lois relatives au stockage sécurisé des armes à feu et amènent les parents à se demander comment parler à leurs enfants des fusillades et des traumatismes dans les écoles.

Les auditions du père et du fils ont eu lieu alors que la police de Dunwoody, une banlieue d’Atlanta, a déclaré que les écoles de cette ville et du pays entier avaient reçu des menaces de violence depuis la fusillade du lycée d’Apalachee, a indiqué la police dans un communiqué. Le Georgia Bureau of Investigation a également noté que de nombreuses menaces avaient été proférées contre des écoles à travers l’État cette semaine.

Selon les mandats d’arrêt obtenus par l’Associated Press, Colt Gray est accusé d’avoir utilisé un « fusil semi-automatique noir de type AR-15 » lors de l’attaque. Les autorités n’ont fourni aucun motif ni expliqué comment il s’est procuré l’arme ou l’a introduite dans l’école.

Il a été inculpé en tant qu’adulte pour les meurtres de Mason Schermerhorn et Christian Angulo, tous deux âgés de 14 ans, Richard Aspinwall, 39 ans, et Cristina Irimie, 53 ans. Un voisin se souvient de Schermerhorn comme d’un garçon curieux lorsqu’il était petit. Aspinwall et Irimie étaient tous deux professeurs de mathématiques, et Aspinwall a également aidé à entraîner l’équipe de football de l’école. Irimie, qui a immigré de Roumanie, était bénévole dans une église locale, où elle enseignait la danse.

Des accusations supplémentaires seront portées contre Colt Gray, a déclaré Smith. Lorsque l’adolescent a été placé en garde à vue mercredi, les autorités ne connaissaient pas l’identité ni l’état de santé des neuf personnes blessées lors de l’attaque, elles n’ont donc pas pu porter plainte à ce sujet dans un premier temps, a-t-il déclaré.

Colt Gray a nié avoir menacé de commettre une fusillade dans une école lorsque les autorités l’ont interrogé l’année dernière au sujet d’un message menaçant sur les réseaux sociaux, selon un rapport du shérif obtenu jeudi. Des preuves contradictoires sur l’origine du message ont empêché les enquêteurs d’arrêter qui que ce soit, selon le rapport. La shérif du comté de Jackson, Janis Mangum, a déclaré qu’elle avait examiné le rapport de mai 2023 et n’avait rien trouvé qui aurait pu justifier de porter des accusations à l’époque.

Cette attaque est la dernière d’une série de dizaines de fusillades dans des écoles aux États-Unis ces dernières années, notamment celles particulièrement meurtrières de Newtown, dans le Connecticut, de Parkland, en Floride, et d’Uvalde, au Texas. Ces tueries dans les salles de classe ont déclenché de fervents débats sur le contrôle des armes à feu, mais les lois nationales sur les armes à feu n’ont guère changé.

Il s’agit du 30e massacre aux États-Unis depuis le début de l’année, selon un rapport base de données Le rapport est maintenu par l’Associated Press et USA Today en partenariat avec l’université Northeastern. Au moins 127 personnes ont perdu la vie dans ces meurtres, définis comme des événements au cours desquels quatre personnes ou plus meurent dans un délai de 24 heures, sans compter le tueur (la même définition utilisée par le FBI).

Les dossiers seront présentés à un grand jury, dont la prochaine réunion est prévue le 17 octobre, a déclaré M. Smith. Les audiences du grand jury ne sont pas ouvertes au public ni aux médias. Si le grand jury émet des actes d’accusation contre Colt et Colin Gray, ils seront ensuite mis en examen. Colt Gray doit comparaître à nouveau le 4 décembre.