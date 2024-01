Un adolescent accusé de meurtre s’enfuit de l’hôpital, « terrifié » à l’idée d’être jugé en tant qu’adulte : sa famille

La police a arrêté Pryor cinq jours plus tard et il aurait dit aux policiers qu’il avait sollicité des relations sexuelles avec Harris, mais que ce n’était pas lui qui lui avait tiré dessus. Il a dit qu’une autre personne était avec lui et que cette personne avait tué Harris, mais Pryor n’a pas proposé de nom, selon CBS.

“La seule chose que je peux spéculer, c’est que je sais en parlant à sa mère et en lui parlant [that] il avait vraiment peur et était vraiment frustré que le système lui ait fait défaut. [by trying him as an adult]”, a déclaré DiMaio, selon CNN.