Un adolescent accusé de meurtre après une fusillade dans une maison de KC qui a fait une personne et en a blessé deux autres

Un adolescent de Raytown a été inculpé samedi de meurtre en lien avec une fusillade qui a tué un homme et en a blessé deux autres il y a quatre mois.

Jewell Cobbins fait face à de multiples accusations criminelles, notamment de meurtre au deuxième degré, d’utilisation illégale d’une arme, d’agression au deuxième degré et de trois chefs d’accusation d’action criminelle armée.

Les policiers de Kansas City ont été dépêchés dans le bloc 11700 de l’avenue Corrington vers 19h30 le 7 mai, où ils j’ai trouvé une femme qui ne répondait pas à l’extérieur de la maison avec une blessure par balle à la poitrine, selon un affidavit de cause probable déposé au tribunal du comté de Jackson samedi.

La femme a été emmenée à l’hôpital pour recevoir des soins et les policiers ont trouvé un homme, identifié plus tard par la police comme Prophet Thompson, âgé de 23 ans, à l’intérieur de la maison avec des blessures par balle au bas du ventre et au haut de la cuisse, selon la déclaration sous serment. Les ambulanciers ont déclaré Thompson mort sur les lieux.

Une troisième victime, un adolescent, a également été victime de multiples blessures par balle et a été conduite en voiture au Research Medical Center. Cobbins et une femme se trouvaient dans la voiture avec l’adolescent qui a été touché par balle, selon la déclaration sous serment.

Selon la police, les images de surveillance du Research Medical Center montrent Cobbins et la jeune fille retirer des armes à feu d’une Chevrolet Malibu grise et les placer derrière un mur de pierre en face de l’hôpital.

Les policiers ont trouvé trois pistolets derrière le mur de pierre, selon la déclaration sous serment. Deux des pistolets étaient de calibre 9 mm, l’un avec un chargeur allongé. Le troisième pistolet était un calibre 40 avec un chargeur allongé, selon la déclaration sous serment.

La fusillade a eu lieu lors d’un grand rassemblement avec de nombreux témoins oculaires. Alors qu’ils sécurisaient la scène pour traiter les preuves, les policiers ont trouvé des douilles de calibre 9 mm et 40 dans l’allée de la maison où la fusillade avait eu lieu. Ils ont également trouvé une douille de fusil de calibre .556 et plusieurs douilles de calibre .223 sur les lieux.

Un témoin a déclaré à la police qu’une Chevrolet grise était impliquée dans la fusillade. Les enquêteurs ont déterminé que la Malibu conduite au Research Medical Center était présente sur les lieux de l’homicide en se basant sur les dommages causés au rétroviseur latéral et sur une vitre cassée.

Cobbins a été arrêté et interrogé par des agents du KCPD. Il a d’abord nié avoir eu une arme à feu au moment de la fusillade, selon la déclaration sous serment. Il aurait ensuite déclaré à la police qu’il avait riposté après que quelqu’un lui ait tiré dessus.

Un témoin a déclaré à la police que la fusillade s’est produite alors que sa famille essayait de faire sortir Cobbins et d’autres personnes de la maison. Deux groupes de personnes ont commencé à se disputer avant que des coups de feu n’éclatent, a-t-elle déclaré à la police, selon la déclaration sous serment.

Le tribunal de la famille a décidé le 3 septembre que Cobbins pourrait être jugé comme un adulte. Il doit comparaître devant le tribunal le 12 septembre pour une audience de révision de sa caution.

Une audience préliminaire est prévue pour le 12 octobre.