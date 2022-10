Un adolescent accusé de meurtre après qu’un étudiant de Manchester, 19 ans, a été poignardé à mort

Un adolescent a été accusé aujourd’hui du meurtre d’un jeune de 19 ans qui a été poignardé à mort.

Shiloh George Pottinger, 19 ans, a été placée en détention provisoire aujourd’hui pour la mort tragique de l’étudiant de Manchester Luke O’Connor.

Un adolescent a été accusé du meurtre de Luke O’Connor après avoir été poignardé à mort Crédit : PA

Pottinger comparaîtra devant le tribunal de première instance de Manchester et de Salford lundi.

L’adolescent a été arrêté vendredi soir et interrogé par des détectives après la mort de Luke la semaine dernière.

Pottinger est également accusé de possession d’un article à lame.

Des agents spécialement formés soutiennent actuellement la famille de Luke.

La surintendante Helen Critchley, de la police de la ville du Grand Manchester, a déclaré: «Nos détectives ont été en contact avec le service des poursuites de la Couronne qui nous a autorisés cet après-midi à inculper un suspect du meurtre de Luke, ce qui est un moment important dans cette affaire pour toutes les personnes concernées. .

« Luke et sa famille restent au centre de notre enquête et mes pensées les accompagnent ce soir à la fin de ce qui aura été la semaine la plus dévastatrice de leur vie.

«Nous avons également ressenti le choc et la douleur dans notre grande communauté étudiante de Fallowfield, et nous continuons à écouter et à répondre aux préoccupations dont les gens nous ont parlé cette semaine.

“Je voudrais rappeler à tout le monde que les procédures pénales sont actives et que rien ne doit être publié en ligne qui pourrait compromettre le droit de l’accusé à un procès gratuit, il est donc très important que les gens s’abstiennent de spéculer ou de commenter les médias sociaux tout au long de l’audience de l’affaire. .

“Nous sommes reconnaissants pour toutes les informations que le public nous a données jusqu’à présent et toute personne qui ne nous a pas encore parlé et qui pourrait avoir des détails qui pourraient aider notre enquête doit appeler le 0161 856 6777 en citant l’incident 240 du 26/10/2022.”