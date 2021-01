Ces dernières années, plusieurs rapports ont fait état de bandes de cyclistes d’adolescents menaçant et agressant des New-Yorkais au hasard. La police a commencé à appeler la pratique des «sorties de vélo».

Selon CBS, les grands groupes de fauteurs de troubles adolescents bloquent les rues et remplissent les parcs avant de harceler et d’intimider des piétons innocents. Les sorties à vélo sont plus courantes en été, mais avec les fermetures d’écoles toujours en vigueur, il semble que les gangs itinérants se retrouvent maintenant plus régulièrement dans les rues de Big Apple. Le temps plus froid et la pandémie de coronavirus ne semblent pas dissuasifs pour les jeunes.

Le réseau d’information dit que les événements sont souvent organisés sur les réseaux sociaux. Plusieurs participants filment l’activité sur leur téléphone portable et partagent les images sur YouTube.

L’année dernière, un New-Yorkais de 74 ans s’est retrouvé avec une main cassée après avoir été attaqué par des adolescents qui étaient à vélo dans l’Upper West Side de Manhattan.

Le vieillard raconte qu’il a reçu un coup de poing dans le dos et est tombé au sol lors de l’assaut d’un «essaim de cyclistes».

«Quinze, vingt d’entre eux par là et quinze, vingt par ici», déclara le vieil homme. « Un autre enfant à proximité, j’avais l’impression d’être ciblé et j’allais être frappé par tous ces autres enfants. »

Quelques mois plus tard, des centaines d’adolescents cyclistes ont également pris d’assaut Times Square à vélo, envahissant le site touristique populaire et intimidant les visiteurs.

En 2017, un énorme vélo organisé sur les réseaux sociaux a été fermé par le NYPD et s’est terminé par 16 arrestations.

Au cours de cet incident, des centaines de jeunes auraient bloqué l’autoroute très fréquentée du Bronx, provoquant un « chaos complet ». Le NYPD a été contraint de déployer un barrage routier pour arrêter le vélo alors qu’il descendait dans le bas de Manhattan.

Le maire de Blasio a déclaré aux journalistes à l’époque que les sorties de vélo ne sont « pas acceptables » et il a promis une application « vigoureuse » du NYPD.

CBS rapporte que le NYPD tente de devancer le problème en mettant des patrouilleurs à vélo dans les parcs et dans les rues. Certains résidents disent que cela ne suffit pas. D’autres, cependant, ont reproché à la police d’être trop sévère envers les groupes itinérants d’adolescents cyclistes.

Plusieurs publications ont pris un ton sympathique lors de la discussion des sorties de vélo.

Le magazine Outside a décrit les sorties de vélo comme une «menace fantôme». Selon une autre publication, bien que les événements puissent causer des problèmes de circulation, la plupart des jeunes ne sont pas des fauteurs de troubles. Certains disent même que les sorties de vélo sont un moyen pour les adolescents de «se distancer du crime et de la violence» qui affligent leur vie à la maison ».

Pendant ce temps, il y a également eu des rapports selon lesquels des groupes de motards indépendants causaient des problèmes dans les rues de New York cette année. Ces gangs semblent tirer le meilleur parti des rues vides. En avril, plus de 100 motos et VTT ont envahi la rue Upper East Side, bloquant la circulation et presque tombant sur les piétons.