Un adolescent accusé d’avoir tué sa mère en Floride a déjà été inculpé en Oklahoma pour la mort de son père

FORT LAUDERDALE, Floride — Un adolescent accusé d’avoir poignardé à mort sa mère en Floride a été libéré l’année dernière après que les charges aient été abandonnées dans la fusillade mortelle de son père en Oklahoma.

Le shérif Grady Judd du comté de Polk, en Floride, a décrit ce qu’il a qualifié de « meurtre de sang-froid » de la mère de l’adolescent, âgée de 39 ans, dimanche au domicile de sa grand-mère à Auburndale.

« Et ce n’est pas seulement un meurtre singulier », a déclaré Judd, expliquant que l’adolescent avait été accusé du meurtre de son père, survenu le 14 février 2023 dans le comté de Lincoln, en Oklahoma. L’accusation de meurtre a été abandonnée après que les autorités de l’Oklahoma n’ont pas pu trouver de preuves contestant la déclaration de légitime défense de l’adolescent, a déclaré Judd.

Les documents judiciaires n’indiquent pas pourquoi l’accusation a été abandonnée et le procureur du comté de Lincoln, Adam Panter, n’a pas immédiatement répondu à un appel téléphonique ou à un e-mail pour commenter jeudi. L’avocat de l’adolescent dans l’affaire de l’Oklahoma n’a pas non plus immédiatement répondu à un message laissé par l’Associated Press.

En mars 2023, l’adolescent est venu dans le comté de Charlotte, en Floride, pour vivre avec sa mère.

Depuis lors, il l’avait agressée à plusieurs reprises, a déclaré le shérif, notamment dans un cas de violence domestique au cours duquel il l’avait « piétinée ».

À un moment donné, l’adolescent a été brièvement détenu pour des soins de santé mentale en vertu d’une loi de Floride qui autorise de telles détentions. Au moment de sa libération, l’adolescent a menacé de se tuer ou de tuer sa mère, a déclaré Judd. Les autorités l’ont ensuite détenu pendant trois jours supplémentaires.

Dimanche, l’adolescent a appelé le 911 depuis la maison de sa grand-mère à Auburndale, disant au répartiteur que lui et sa mère s’étaient disputés pendant une « très longue période » et qu’elle était tombée sur un couteau et saignait.

Lorsqu’il a rencontré les députés qui arrivaient dans la cour avant, « il était calme, serein et serein, pas bouleversé, et il avait du sang sur lui », a déclaré Judd.

A l’intérieur de la maison, les policiers ont trouvé la femme et un couteau. La grand-mère n’était pas à la maison au moment des faits.

« Il n’a pas dit : « Maman est là, maman se vide de son sang, maman a besoin d’aide » », a déclaré le shérif. « Il a regardé l’adjoint dans les yeux et a dit : « Je connais mes droits. Je veux un avocat ». »

Le shérif a déclaré qu’il ne savait pas qui était l’avocat de l’adolescent.

Judd a déclaré que l’adolescent n’avait montré « aucune émotion ».

Selon Judd, des voisins ont déclaré aux enquêteurs que la mère et le fils avaient commencé à se disputer après son arrivée à la maison cet après-midi-là. Ils ont déclaré que l’adolescent avait attrapé la mère par les cheveux et l’avait « traînée » dans la maison.

Le médecin légiste a déclaré aux enquêteurs que, sur la base d’une autopsie, « il n’était ni raisonnable ni plausible qu’elle soit morte de la manière dont il l’a dit », a déclaré Judd.

L’adolescent est détenu dans un centre pour mineurs du comté de Polk, accusé de meurtre au premier degré, d’enlèvement et de violation d’une ordonnance d’interdiction de contact. Il ne figure pas dans les registres de la prison. Le shérif a demandé au bureau du procureur de l’État de l’accuser comme un adulte.

Judd s’est demandé pourquoi les autorités de l’Oklahoma ont abandonné les charges en 2023.

« Parce qu’elle l’a emmené et a essayé de faire ce qu’une mère doit faire, elle est maintenant morte », a-t-il déclaré à propos de la mère de l’adolescent. « Tous ceux qui auraient dû être spéciaux pour lui dans sa vie sont morts quand ils l’ont contrarié. »

Un agent du Bureau d’enquête de l’État d’Oklahoma a déclaré sous serment que l’explication de l’adolescent sur ce qui s’était passé ne correspondait pas aux preuves et qu’il y avait « des raisons probables de croire » que l’adolescent avait commis un meurtre au premier degré lors de la mort par balle de son père. L’affidavit indique que l’enquêteur a tenté d’interroger l’adolescent, qui a invoqué son droit à un avocat.

Judd a déclaré qu’il espérait que si quelqu’un avait des informations sur la mort du père, il se manifesterait.

___

Miller a fait son reportage depuis Oklahoma City.