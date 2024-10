Un adolescent accusé d’avoir poignardé mortellement son père photojournaliste sur un sentier californien

LOS ANGELES– Un photojournaliste qui couvrait des événements mondiaux tels que le conflit en ex-Yougoslavie, la chute du mur de Berlin et la sortie de prison de Nelson Mandela a été mortellement poignardé lors d’une randonnée d’un week-end dans les montagnes de San Gabriel et son fils de 19 ans a été inculpé. dans le meurtre.

Paul Lowe, 60 ans, photographe britannique, journaliste de guerre et professeur à l’Université des Arts de Londres, a subi un « traumatisme au haut du torse » et a été déclaré mort samedi sur une route près des chutes de Stoddard Canyon, a indiqué le bureau du shérif du comté de Los Angeles. un communiqué de presse.

Le bureau du médecin légiste du comté a déclaré que Lowe était décédé des suites d’un coup de couteau au cou.

Un homme identifié plus tard comme étant le fils de Lowe a été vu en train de s’éloigner et a été impliqué dans un accident de véhicule seul à quelques kilomètres de là. Sur la base des preuves recueillies sur les lieux, ainsi que des déclarations du fils et des témoins, il a été arrêté, a indiqué le bureau du shérif.

Le bureau du procureur du comté de Los Angeles a porté plainte pour meurtre contre le fils, Emir Abadzic Lowe, en lien avec la mort de son père, a annoncé mardi le bureau du shérif.

Un e-mail a été envoyé mercredi matin sollicitant les commentaires du bureau du procureur, notamment quand le fils était attendu au tribunal et s’il avait un avocat.

Paul Lowe était professeur de conflits, de paix et d’image au London College of Communication de l’Université des Arts, selon son site Internet. Un e-mail sollicitant des commentaires sur Lowe a été envoyé à l’école.

Son livre «Bosniens» a documenté 10 années de guerre et la situation d’après-guerre en Bosnie. Il a été publié en 2005. Des livres plus récents incluent « Photography Masterclass », « Understanding Photojournalism », « Reporting the Siege of Sarajevo » et « Photography, Bearing Witness and the Yougoslav Wars, 1988-2021 », selon le site Internet.

Dans une entrevue avec « The Guardian », Lowe a déclaré qu’il s’était concentré sur les victimes et les patients hospitalisés au cours des premiers jours du siège de Sarajevo. Il finit par se préoccuper de ce qui arrive aux gens lorsqu’ils sont « réduits aux conditions médiévales causées par un siège ».

« Les gens risquaient leur vie pour un petit plaisir », a-t-il déclaré. « Et cela pouvait être très dur pour les enfants, qui ne voulaient évidemment pas être coincés à l’intérieur. Pendant les périodes plus calmes, ils pouvaient sortir davantage – j’ai pris une photo d’enfants nageant dans la rivière pendant un cessez-le-feu. Mais le fleuve, comme une grande partie de la ville, était clairement visible pour les tireurs embusqués serbes. Un hiver, j’ai assisté à une scène effroyable : un groupe de cinq ou six enfants avaient été tués par un obus alors qu’ils faisaient de la luge devant leur maison.

Il a parlé d’une photo qu’il a prise d’un enfant dans la rue avec un ballon. « C’est une chose tellement ordinaire à faire pour un enfant, mais cela se produit avec en toile de fond le piège du char, un indice du danger omniprésent », a-t-il déclaré.

De nombreuses personnes ont rendu hommage à Lowe.

« Paul était un photojournaliste très talentueux, courageux et engagé qui s’est mis à plusieurs reprises en danger pour montrer au monde la réalité des zones de guerre et des crises humanitaires à travers le monde », a déclaré Santiago Lyon, ancien vice-président et directeur de la photographie chez The Associated. Press qui a travaillé avec Lowe pendant le siège de Sarajevo au début des années 1990. « Il est ensuite devenu un éducateur accompli et respecté qui se consacre à préparer les futures générations de photojournalistes. Sa mort prématurée a profondément affecté la communauté du photojournalisme et nous sommes sous le choc. »

Lowe a enseigné dans une académie par le biais de la VII Foundation, qui forme et équipe des journalistes issus de communautés sous-représentées dans les médias.

« Paul était un camarade courageux et bien-aimé, ainsi qu’un père et un mari profondément dévoué. La perte est choquante et accablante, et nos pensées vont à sa femme et à sa famille », a publié la fondation dans un communiqué en ligne.