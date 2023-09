Un adolescent accusé d’avoir intentionnellement frappé 3 cyclistes, tuant 1 personne, à Huntington Beach, en Californie.

HUNTINGTON BEACH, Californie — Un adolescent conducteur a été arrêté mercredi parce qu’il était soupçonné d’avoir intentionnellement frappé trois cyclistes, en tuant un, dans une ville balnéaire du sud de la Californie le week-end dernier, a annoncé la police.

Lors de la première collision avec délit de fuite, un cycliste a déclaré qu’une Toyota noire l’avait frappé vers 22h30 dimanche soir à Huntington Beach, le laissant avec des blessures mineures, a déclaré Jessica Cuchilla, porte-parole de la police.

Un autre cycliste a déclaré avoir été violemment percuté par une Toyota noire environ 15 minutes plus tard, juste après la première collision, a indiqué la police. Et 15 minutes plus tard, une berline Toyota noire a heurté Steven Gonzales, 70 ans, qui était en vie lorsque les ambulanciers sont arrivés mais est décédé sur les lieux.

Mardi, les agents ont découvert le véhicule du suspect à Huntington Beach, ce qui les a amenés à identifier l’adolescent comme suspect, a déclaré Cuchilla. L’adolescent, qui n’a pas été identifié, a été arrêté vers 21 heures. Son âge n’a pas été précisé.

Les enquêteurs pensent que les accidents étaient tous intentionnels. La police n’a pas révélé de motif possible.

Le garçon est resté en détention mercredi à l’Orange County Juvenile Hall, le Registre du comté d’Orange signalé.