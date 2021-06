Un adolescent a tiré sur un ami de 15 ans face au fusil de chasse de son grand-père après avoir « été humilié et harcelé à plusieurs reprises par lui »

Un adolescent a frappé un ami de 15 ans au visage avec le fusil de chasse de son grand-père après avoir été à plusieurs reprises «humilié» et intimidé par lui, a déclaré un tribunal.

Mais le garçon, qui a maintenant 16 ans, a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas tirer sur la victime et avait seulement l’intention de lui faire peur lorsqu’il se rendait à l’école à pied.

Un adolescent a nié avoir tenté de meurtre, posséder un fusil de chasse dans l’intention de mettre sa vie en danger et avoir été blessé dans l’intention de causer des lésions corporelles graves à Ipswich Crown Court Crédit: East Anglia News Service

Ipswich Crown Court a appris comment le garçon avait reçu une balle dans le visage et la mâchoire, le laissant avec des blessures qui ont changé sa vie, après l’incident à moins de cinq pieds de son domicile dans le Suffolk.

L’adolescent nie une accusation de tentative de meurtre le 9 septembre de l’année dernière.

Interrogé par son avocate Diana Ellis QC, comment il se sentait à propos de ce qui s’est passé, le garçon a déclaré: «Il est difficile de décrire avec des mots ce que je ressens – horrible pour le dire franchement.

« Je ne peux pas imaginer la douleur et la souffrance que sa famille a dû subir, sans parler de lui et je suis vraiment désolé pour ce que j’ai fait. »

‘HUMILIANT’

L’adolescent a raconté comment il est devenu ami avec le garçon qu’il a abattu alors qu’ils étaient ensemble à l’école primaire.

Il a déclaré: « Parfois, il m’humiliait, mais j’avais d’autres amis, donc ce n’était pas trop grave. »

L’adolescent, qui avait 15 ans au moment de la fusillade, a affirmé que les brimades étaient devenues plus fréquentes au cours des quatre dernières années de l’école primaire, affirmant: « Cela se produisait environ deux fois par semaine. »

Lorsqu’on lui a demandé de décrire les « difficultés » qu’il avait avec le garçon, il a déclaré : « C’était surtout de l’humiliation en classe, se moquer de moi devant mes pairs.

Si je ne connaissais pas la réponse à une question, il se moquait de moi et me ferait passer pour un idiot devant les gens L’adolescent au tribunal aujourd’hui

« Il m’humilierait. Si je ne connaissais pas la réponse à une question, il se moquait de moi et me faisait paraître stupide devant les gens.

« Il y a eu des violences physiques pendant la période scolaire. Il me poussait au hasard sur la tête ou me tirait à travers une table. C’était bien inutile.

«Cela a beaucoup endommagé ma confiance en moi et je me sentais contrarié. J’ai développé de l’anxiété et j’ai eu des crises de panique à l’idée de retourner à l’école.

TIR ADOLESCENT

Mais l’adolescent a admis qu’il y avait « d’autres fois où ils s’entendaient bien » et qu’ils jouaient ensemble à des jeux vidéo tels que Call of Duty et Grand Theft Auto ou faisaient du vélo.

L’adolescent a également raconté comment le garçon qu’il avait abattu l’avait rejoint avec son grand-père lors de voyages pour aller tirer au pigeon d’argile dans un club du Suffolk.

Il a expliqué aux jurés qu’il s’intéressait aux armes à feu dès son plus jeune âge et qu’il avait initialement un pistolet Nerf tirant des fléchettes en mousse avant de recevoir des armes à air comprimé par sa famille.

Il a admis s’être rendu au domicile du garçon et, lorsque Mlle Ellis lui a demandé s’il lui avait tiré une balle dans le visage, il a répondu : « Oui, je l’ai fait ».

Mlle Ellis lui a alors demandé : « Vouliez-vous lui tirer une balle dans le visage ? », et il a répondu : « Non, je ne l’ai pas fait. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait l’intention de le tuer ou de lui causer des blessures graves, il a de nouveau répondu : « Non, je ne l’ai pas fait.

‘SUFFISANT’

Mlle Ellis a demandé: « Quelle était votre intention ce matin-là? ». Il a répondu qu’il voulait « faire peur » au garçon.

L’adolescent, qui vit dans la région, a nié une tentative de meurtre, la possession d’un fusil de chasse avec l’intention de mettre la vie en danger et des blessures avec l’intention de causer des lésions corporelles graves.

Il a également nié posséder un fusil de chasse dans l’intention de faire craindre des violences contre un voisin qui a regardé par la fenêtre quelques secondes seulement après la fusillade et a affirmé que le fusil était pointé sur lui.

Il admet une accusation de possession du fusil de chasse à double canon Beretta de son grand-père dans l’intention de faire craindre la violence au garçon.

Le tribunal a appris comment le garçon avait été abattu le premier jour de la nouvelle année scolaire et avait été laissé dans une mare de sang devant son domicile.

La mère du garçon a regardé par la fenêtre de sa chambre pour voir son fils grièvement blessé et a crié à plusieurs reprises : « Qu’avez-vous fait ? »

La mère a décrit comment elle a vu le garçon « tenir le pistolet avec un air très suffisant » comme s’il le lui montrait avant de partir dans la voiture de son père.

La victime a été transportée par avion-ambulance à l’hôpital et a subi un accident vasculaire cérébral à la suite de ses blessures qui l’ont laissé partiellement paralysé et avec des difficultés de langage.

L’adolescent qui lui a tiré dessus a ensuite été arrêté alors qu’il était assis sur le siège conducteur de la voiture de son père devant la maison de son grand-père à Ipswich avec l’arme sur la banquette arrière.

Le procès continue.