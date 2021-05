Un adolescent a été déplacé par erreur dans un complexe résidentiel pour personnes âgées. TikTok l’aime.

Lorsque Madison Kohout, 19 ans, a emménagé dans son nouveau complexe d’appartements, elle ne pensait pas beaucoup à l’âge moyen de ses voisins.

Après tout, elle avait marqué un bel appartement dans le nord-est de l’Arkansas City à Piggott après y avoir déménagé de l’Oklahoma. Cependant, environ une semaine dans sa nouvelle maison, Mme Kohout a vu un panneau à l’extérieur du complexe de 10 logements qu’elle n’avait pas remarqué auparavant.

«Je regardais autour de moi pour voir ce que je pouvais faire ici, et j’ai vu le panneau indiquant ‘Senior Living Apartments’, et j’ai réalisé que je m’étais installée dans une communauté de retraite», a déclaré Mme Kohout dans une interview. . «Une fois que j’ai vu le panneau, tout a cliqué. Je me suis dit: ‘Oh, mon Dieu, je ne peux pas croire que j’ai fait ça.’ «

L’arrivée de Mme Kohout au complexe d’appartements est survenue après une connexion qu’elle a établie au cours de l’année écoulée via TikTok avec Lori Parker de Piggott, qui se décrit à ses plus de 65 000 abonnés comme « la femme d’un prédicateur, maman et Nonna. » Les deux se sont succédés sur la plate-forme de médias sociaux et ont rapidement développé un rapport en commentant les vidéos qu’ils ont partagées.