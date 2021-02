Un ADN vieux de plusieurs millions d’années réécrit l’arbre généalogique des mammouths

Imaginez un éléphant, mais nettement plus grand et plus lourd et avec des défenses plus longues. C’est le mammouth colombien, un animal imposant qui a parcouru une grande partie de l’Amérique du Nord pendant la dernière période glaciaire.

En ce qui concerne l’arbre généalogique des mammouths, on a longtemps cru que le mammouth colombien avait évolué plus tôt que le mammouth laineux plus petit et plus poilu. Mais maintenant, en utilisant un ADN vieux de plus d’un million d’années – le plus ancien jamais récupéré d’un fossile – les chercheurs ont renversé cette hypothèse: ils ont découvert que le mammouth colombien est en fait un hybride du mammouth laineux et un lignée mammouth.

Ces résultats ont été publié mercredi dans la revue Nature.

Les mammouths sont représenté dans de nombreuses peintures rupestres, reflet de leur importance en tant que source de nourriture, de peau et d’os pendant le Pléistocène. Au cours de la dernière période glaciaire, les humains vivant dans ce qui est aujourd’hui les États-Unis auraient principalement rencontré le mammouth colombien, a déclaré Love Dalen, paléogénéticien au Center for Palaeogenetics à Stockholm. «C’est une espèce emblématique de la dernière période glaciaire», dit-il.

Restes fossilisés de mammouths, en particulier ceux conservé dans des détails exquis, peut éclairer la vie et la mort de ces animaux. Mais analyser le code génétique d’une ancienne créature – en récupérant son ADN et en le réassemblant en un génome – ouvre de vastes nouvelles possibilités de recherche, a déclaré David Díez-del-Molino, un autre paléogénéticien du Center for Palaeogenetics. «Vous pouvez suivre l’origine des espèces.»