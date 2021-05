Un administrateur qui a soutenu le programme de «  décolonisation  » a été purgé du principal musée dans la «  guerre culturelle  » du gouvernement

Un administrateur qui a soutenu la «décolonisation» du programme a été expulsé du conseil d’administration d’un groupe muséal prestigieux, ce qui a provoqué la démission de son président en signe de protestation.

Le refus de nommer Aminul Hoque – un universitaire bangladais-britannique de premier plan – aux Musées royaux de Greenwich est considéré comme le dernier exemple de la «guerre culturelle» du gouvernement.

Oliver Dowden, le secrétaire à la Culture, a bloqué un certain nombre de reconductions dans les principales institutions, indiquant clairement qu’il souhaitait les remplacer par des alliés partageant les mêmes idées.

Et il a déclenché la colère lorsqu’il a menacé les musées et les galeries de réduire leurs fonds s’ils supprimaient des statues et d’autres objets associés à la traite des esclaves et au colonialisme britannique.

Maintenant, Charles Dunstone, le milliardaire fondateur de Carphone Warehouse, a quitté son poste de président du groupe muséal après que M. Dowden ait refusé de lever son veto pour un deuxième mandat pour M. Hoque, le Financial Times révélé.

Des collègues des Musées royaux de Greenwich ont décrit l’universitaire comme un administrateur «dévoué et consciencieux», alors qu’il a déclaré au journal qu’il était «choqué, déçu et déconcerté» par la décision du ministre.

M. Hoque a déclaré qu’il n’avait jamais été contacté directement par le gouvernement, mais – après avoir envoyé deux courriels demandant une explication – on lui a dit qu’il n’y avait pas de «présomption automatique» de reconduction.

Le blocage fait suite aux critiques de M. Dowden pour avoir opposé son veto à un deuxième mandat de deux femmes administrateurs du conseil d’administration de Channel 4, la chaîne publique mais financée par des fonds privés.

Jeudi dernier, il a nommé Robbie Gibb, l’ancien directeur des communications de Downing Street de Theresa May, au conseil d’administration de la BBC.

Pendant ce temps, Paul Dacre, l’ancien rédacteur en chef du Daily Mail, soutenu par les conservateurs, est le favori pour devenir président d’Ofcom, le chien de garde de la radiodiffusion.

Et Nicky Morgan, l’ancienne secrétaire à la culture conservatrice, est également désignée comme prochaine présidente de Sports England.

Cette semaine, le commissaire aux nominations publiques a déclaré que le gouvernement avait pendant 18 mois «activement cherché à nommer des alliés aux conseils d’administration des organismes publics».

« Ce n’est pas la première fois que cela arrive. De telles tentatives ont tendance à se dérouler par vagues », a déclaré Peter Riddell. « Ce qui est différent maintenant, c’est l’ampleur de la campagne et l’engagement étroit du 10 Downing Street. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré à la Financial Times: «Tous les renouvellements sont considérés comme conformes au code gouvernemental des nominations publiques.

«Il n’y a pas de présomption automatique de renouvellement de mandat et, en effet, dans la grande majorité des cas, de nouveaux talents sont ajoutés avec de nouvelles nominations.»

En février, le ministre des écoles a rejeté les appels à des cours obligatoires sur l’Empire et la traite des esclaves en affirmant qu’ils risquaient d’abaisser les «normes», déclenchant des critiques.

Plus de 268 000 personnes avaient signé une pétition condamnant le programme pour avoir omis d’enseigner aux étudiants «le rôle de la Grande-Bretagne dans la colonisation» et la honte du commerce des esclaves.