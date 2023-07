Un administrateur du canton de Joliet avec un casier judiciaire prévoit de démissionner – Shaw Local

Un administrateur du canton de Joliet avec un casier judiciaire prévoit de démissionner plus de deux mois depuis qu’il a perdu son appel pour rester dans ses fonctions électives.

Le conseil d’administration du canton de Joliet prévoit de voter sur la déclaration de vacance du siège de Karl Ferrell lors de leur réunion de 17 heures mardi afin de pouvoir nommer un nouvel administrateur.

Le 24 juin 2022, le juge du comté de Will, John Anderson, a statué que Ferrell ne pouvait pas occuper un siège au conseil du canton en raison de ses multiples condamnations pour crime. Ces condamnations comprennent une accusation de possession de drogue en 1998 dans le comté de Will, une accusation de drogue en 2005 dans le comté de Cook, et des accusations de possession de drogue et d’utilisation illégale d’une arme en 2010 dans le comté de Will.

La Cour d’appel du 3e district d’Ottawa a autorisé Ferrell à rester au conseil pendant qu’elle examinait son appel de la décision d’Anderson. La cour d’appel s’est rangée du côté d’Anderson le 27 avril.

Pourtant, Ferrell est resté au conseil d’administration quelle que soit cette décision, mais il démissionnera désormais mardi car il a épuisé la plupart de ses options juridiques à ce stade. Une option encore sur la table est une décision du gouverneur JB Pritzker d’accorder la pétition de Ferrell pour une « restauration des droits » qui le rendrait éligible à un poste électif.

« C’est toujours en attente et c’est vraiment la dernière voie de recours dont il dispose à ce stade », a déclaré John Partelow, l’avocat de Ferrell.

Avant la réunion, Ferrell prévoit de tenir une conférence de presse à 16h30 devant le bureau du canton de Joliet concernant son travail pour promouvoir une législation visant à éliminer les obstacles pour les personnes condamnées pour crime d’occuper un poste électif.