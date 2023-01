Un adjoint de Hamline a montré une peinture du prophète Mahomet. Elle a perdu son emploi.

Mme Wedatalla a refusé une demande d’interview et n’a pas expliqué pourquoi elle n’avait pas soulevé de préoccupations avant que l’image ne soit montrée. Mais dans une déclaration par e-mail, elle a déclaré que les images du prophète Mahomet ne devraient jamais être affichées et que le Dr López Prater a donné un avertissement déclencheur précisément parce qu’elle savait que de telles images étaient offensantes pour de nombreux musulmans. La conférence était si troublante, dit-elle, qu’elle ne se voyait plus dans ce cours.

Quatre jours après le cours, le Dr López Prater a été convoqué à une réunion vidéo avec la doyenne du collège des arts libéraux, Marcela Kostihova.

Le Dr Kostihova a comparé le fait de montrer l’image à l’utilisation d’une épithète raciale pour les Noirs, selon le Dr López Prater.

“Il était très clair pour moi qu’elle n’avait parlé à aucun historien de l’art”, a déclaré le Dr López Prater.

Quelques semaines plus tard, l’université a annulé son offre d’enseigner le semestre suivant.

Le Dr López Prater a déclaré qu’elle était prête à passer à autre chose. Elle a occupé des postes d’enseignante dans d’autres écoles. Mais le 7 novembre, David Everett, le vice-président pour l’excellence inclusive, a envoyé un e-mail à tous les employés de l’université, affirmant que certaines actions entreprises dans un cours en ligne étaient “indéniablement inconsidérées, irrespectueuses et islamophobes”.

L’administration, après avoir rencontré l’Association des étudiants musulmans de l’école, organiserait un forum ouvert “sur le thème de l’islamophobie”, a-t-il écrit.

Le Dr López Prater, qui n’avait commencé à enseigner à Hamline qu’à l’automne, a déclaré qu’elle avait l’impression qu’un seau d’eau glacée avait été jeté sur sa tête, mais le choc a rapidement cédé la place à «une colère fulgurante d’être caractérisée en ces termes par quelqu’un avec qui je n’ai même jamais rencontré ni parlé. Elle a contacté le Dr Gruber, qui a fini par écrire l’essai et lancer la pétition.